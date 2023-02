Accident greu d'un jugador d'11 anys del QBasket Sant Cugat: «Ja n'hi ha prou»

Imatge de l'estat de les pistes de bàsquet de l'Institut Escola Catalunya Foto: Cedida

"Silenci" de l'Ajuntament

Ayer un jugador infantil de basket tuvo un grave accidente en el entrenamiento por el mal estado de la pista descubierta del I.E. Catalunya.

Tenemos un serio problema de carencia de inst. dep. cubiertas en #SantCugat #volemunpavello

El passat dimecres 1 de febrer, unmentre entrenava a les. En un comunicat al qual ha tingut accés, el club esportiu responsabilitza de l'accident a l'Ajuntament pel "" de les instal·lacions ubicades a l'interior del centre educatiu.En declaracions a aquest mitjà, el vicepresident del QBasket,, explica que el jove vadesprés de caure de cap per una, a més de perdre la memòria i el sentit de l'orientació momentàniament. Amb una, el club va activar immediatament eli va ser traslladat d'urgència en ambulància a l'Després d'una inspecció al centre mèdic, el jove va ser diagnosticat amb una, quedant ingressat des d'aleshores a laen estat d'observació per tal de determinar el grau d'afectació del cop. Des del club lamenten que el nen pugui arribar a tenirarran de l'impacte.!", exigeix el QBasket Sant Cugat exposant que no és el primer accident greu que ha ocorregut últimament en les mateixes instal·lacions. "", ha carregat Martínez reclamant prioritzar la seguretat dels infants. "Sense unadient, aquesta mena d'incidents aniran a pitjor", ha alertat davant d'una ciutat que no ofereix suficients equipaments per abastar la demanda dels clubs esportius locals.Ja la temporada passada, un altre jugador va patir una caiguda similar perdent també eltemporalment. "Estem davant d'unaAquestes instal·lacions no reuneixen de cap manera lesper a la pràctica esportiva en general", han reiterat en clau de denúncia."Les pistes de l'Institut Escola Catalunya són les instal·lacions més utilitzades pel nostre club de totes aquelles assignades per la Regidoria d'Esports, la qual cosa enscom malauradament així ha estat", lamenten des de l'entitat.Per aquesta raó, insten a l'de l'espai d'una manera definitiva, amb l'objectiu "imprescindible" que no es tornin a produir accidents d'aquestes característiques per culpa del mal estat de les instal·lacions.Des de l'oposició, el portaveu de Cs,, també s'ha fet ressò del cas a través de les xarxes socials. "Tenim un seriós problema dea Sant Cugat. A què espera-regidor d'Esports- per a reaccionar?", ha interpel·lat el taronja al republicà.