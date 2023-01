Primeres passes de l'Agenda Urbana per definir el Sant Cugat del futur

Què és l’AU?

Metodologia

Aquest dilluns, elva acollir la primera presentació pública de l'. Un, finançat a través dels fons NextGeneration,que servirà de base perdel consistori en tres grans eixos estratègics:"L'AU és molt més que un pla estratègic de ciutat; es tracta dede l'Ajuntament i de veure comen la planificació del Sant Cugat a llarg termini.", va exposar el tinent d'alcaldia de Presidència i responsable del nou òrgan,, per tal de valorar aviat quines són lesdel municipi de la mà delsde la ciutat."Quins són aquells projectes que ens engresquen i ens marcaran els pròxims anys, lligats a la sostenibilitat i al creixement d'igualtat d'oportunitats per a tothom", va remarcar el representant socialista acompanyat de l'alcaldessai el regidor de Participació Ciutadana,L’AU és un marc de planificació estratègica, integral i participat, que defineix la visió de futur dels municipis, les línies d'actuació i els projectes prioritaris i en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i l’Agenda de Pobles i Ciutats de Catalunya 2050. En el cas de Sant Cugat representa una oportunitat per integrar les diferents estratègies sectorials de la ciutat i definir un projecte a llarg termini.L’AU de Sant Cugat proposa una estratègia transformadora fonamentada en un procés d’avaluació, que inclou les fases d’anàlisi i diagnòstic, i defineix un marc estratègic i un pla d’accions.La fase d’anàlisi ha servit per avaluar fortaleses i febleses del municipi en diferents àmbits com ara el territori, el model urbà, el canvi climàtic, la gestió dels recursos, la mobilitat, la cohesió social, els models productius, l’habitatge, la transició digital i la governança. Aquesta anàlisi DAFO ha permès, posteriorment, definir tres eixos estratègics: la transició ecològica, la qualitat de vida i el benestar de les persones, i la innovació i transformació municipal. La implementació d’aquests tres eixos estratègics es farà a través d’un pla d’acció, que comptarà amb el suport del Consell de Ciutat.L’AU és un document en permanent revisió que l’Ajuntament continuarà treballant i modificant per adaptar-lo a les necessitats de cada moment.