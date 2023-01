La «première» de Vallès per recuperar l'alcaldia de Sant Cugat

🔴 Comença l'acte de presentació de la candidatura de @josepmvalles com a alcaldable de @juntsxstc a les eleccions municipals de #SantCugat



L'acte de presentació oficial de la candidatura de Josep Maria Vallès als Cinemes Sant Cugat Foto: Junts - Lali Puig

Vallès, amb la candidata presidenciable a l'EMD de Valldoreix, Susana Herrada Foto: Junts - Lali Puig

Barcelona i Sant Cugat, ciutats germanes

Més de mig miler de persones s'han aplegat en un acte d'unitat i suport a la candidatura de Vallès Foto: Junts - Lali Puig

Las'ha omplert de gom a gom amb laper a la "première" de la nova pel·lícula protagonitzada per. Sinopsis: l'alcaldable, després de superar un llarg i complex procés de primàries , s'erigeix amb la missió dede les mans de les forces d'esquerres (ERC-PSC-CUP) i aconseguir "" de la ciutat.Sota aquesta convocatòria, múltiples membres de l'executiva nacional, comarcal i local han desfilat per lasota els aplaudiments de més deque no es volien l'acte dede Vallès -fins al punt que s'ha hagut d'obrir la sala del costat per fer encabir als assistents que s'havien quedat sense butaca-. Entre d'altres personalitats, han acudit el secretari general del partit,, l'alcaldable de Barcelona,, i l'exconsellera, en una demostració de força i suport.", ha iniciat el seu parlament Vallès davant la gran pantalla. Un discurs que s'ha vertebrat principalment enamenaçat, assegura, per l'"experiment" del tripartit. En aquesta línia, ha esgrimit que cal dedicar esforços endel municipi que l'han convertit en una ciutat de "" per al conjunt del país. Una intervenció que Turull també ha compartit assegurant que la ciutat "ha perdut pistonada" durant els darrers anys i que, per això, resulta imprescindiblede Sant Cugat.Així doncs, en cas d'assolir l'alcaldia, Vallès s'ha compromès a "per canviar la vida de les persones". Entre d'altres, ha destacat la necessitat de corregir les dades de l'Observatori Sociològic respecte al mal estat de la ciutat , l'agilització de l'administració per a reduir els tràmits burocràtics i potenciar la idiosincràsia particular de ciutat "verda i amable".Tanmateix, també s'ha conjurat a treballar en polítiques d'habitatge des del consens per evitar l'expulsió de la població més jove arran del desorbitat preu del mercat immobiliari i a fer retornar l'equilibri econòmic del consistori aportant unactualitzat i complint amb les execucions pressupostàries des del "rigor, transparència i capacitat de gestió".Tot plegat, des d'unaque, ha afirmat, s'ha pogut observar durant el darrer any des de l'oposició amb més de-i la immensa majoria rebutjades- al llarg de la legislatura. "Fiscalitzem quan cal, però la nostra voluntat última és", ha afirmat. Tot i això, Vallès no s'ha estat de carregar contra el polèmic Ragull Centre o l' Anella Verda Tanmateix, amb una breu conversa amb la candidata presidenciable de Junts a l'EMD de Valldoreix,, s'ha reivindicat el compromís d'anar de la mà per refer el conveni entre ambdues administracions i executar els principals projectes pendents com la construcció de la nova escola de música , la reivindicada urbanització de l'avinguda del Baixador o l' aparcament de Can Cadena i amb la mirada posada a la futura Centralitat . "", ha picat l'ullet Herrada.Durant l'acte, també s'ha organitzat un petit debat amb l'alcaldable barceloní. Durant la conversa, ambdós candidats s'han compromès aque afavoreixin al conjunt de l'entorn, més enllà dels límits de la capital. Aprofitant l'ocasió, Vallès ha proposat que Sant Cugat pugui acollir en un futur algunes jornades o activitats del Mobile World Congress o de l'Smart City.Respecte al seu propi combat, l'exalcalde ha exposat que s'ha tornat a presentar a les eleccions per veure "si traiem ad'una vegada". "Barcelona era una ciutat admirada. Però hem perdut tant lideratge que l'alcaldessa ja no parla ni amb Sant Cugat. Això és un!", ha retret Trias.Finalment, Vallès ha resumit la seva candidatura com a "" nascuda amb la voluntat de deixar enrere i barrar el pas a una possible revalidació d'un govern d'esquerres. "", ha sentenciat abans del fons a negre i la sortida dels crèdits.