L'Ajuntament suspèn els contractes d'obres per la Mirada davant del bloqueig judicial

El govern tripartit (ERC, PSC i CUP) ha acordat, amb el suport de Cs,per la licitació de les obres del projecte bàsic i executiu per a laal bosc de Volpelleres. Així doncs, l'administració local es veu forçada a prendre noves mesures davant del bloqueig judicial "in extremis" del jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona arran del projecte del trasplantament d'arbrat i arbustos que preparava el terreny per acollir el futur centre educatiu.Tal com ha recordat la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, l'Ajuntament ja ha presentat un recurs per-motivada per l'Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC)- i permetreles tasques de construcció. Un recurs que encara no s'ha resolt i que mantindrà paralitzada "sine die" qualsevol tipus d'actuació sobre els terrenys.Des de Junts, el regidorha avançat l'del principal partit de l'oposició brandant que "la direcció que va agafar el projecte, no és el camí que nosaltres hauríem escollit". De totes maneres, han defensat la seva neutralitat per tampoc oposar-se ni entorpir el procés. Una posició neutra que ha estat criticada per Duch: "No entenem que intentin".En aquest context, l'alcaldessaja ha exigit en diverses ocasions a les entitats ecologistes que abandonin el litigi judicial i deixin de posar "pals a les rodes " a un "" indispensable pel barri de