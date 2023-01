BikeVidrera celebra l'inici de l'estudi de viabilitat del Túnel de Vallvidrera com a via ciclista

Gràcies a tots i totes amb qui hem pogut compartir el trajecte i celebrar i carregar piles per continuar picant pedra fins que el #bicitúnel vegi la llum! https://t.co/scUPyKSlye — bikevidrera (@bikevidrera) January 13, 2023

està de celebració. Fa un parell de setmanes, el Departament de Territori de la Generalitat va anunciar que licitaria un estudi per valorar la viabilitat d'habilitar l'actual galeria d'evacuació pels serveis d'emergències dels Túnels de Vallvidrera com a via ciclista -proposta que va ser rebutjada l'any passat en els Pressupostos Participatius de l'Ajuntament de Barcelona per l' incompliment dels criteris tècnics -. Una infraestructura que, segons el col·lectiu ciclista, permetriaen comparació a l'1:15 h actual.Davant d'aquest avenç, la plataforma va convocar ahir al vespre unaper mostrat el recorregut que s'ha d'emprendre a dia d'avui per poder anar en bici del centre de la capital catalana a les comarques vallesanes.Així doncs, una quinzena de ciclistes van decidir pujar de l'Eixample fins al districte de Sarrià-Sant Gervasi per continuar enfilant-se a la carretera de les Aigües. Des d'aquí, calia remuntar pel camí de Can Borni fins a creuar l'Arrabassada per posteriorment baixar pel carrer del Llentiscle fins al Pi d'en Xandri, passant per Sant Medir i Can Borrell, abans de finalitzar davant de l'Ajuntament de Sant Cugat."Cal habilitar una. Per això s'ha de repensar el model de mobilitat metropolitana i adaptar un túnel ja existent per impulsar u", han reivindicat des de Bikevidrera amb la voluntat dearran del desnivell de la Serra mentre eviten exposar-se als riscos motoritzats de les vies transitables. "", han sentenciat.