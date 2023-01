8 Mil Motius clama contra l'ajornament del judici i exigeix l'absolució

Les feministes carreguen contra l'hipocresia de l'Estat i la Generalitat Foto: Sergi Baixas

". Amb aquesta declaració, leshan donat el tret de sortida a una roda de premsa davant de l'estació deper clamar contra l' ajornament del judici als Jutjats de Terrassa peldurant la vaga feminista del 2018.Un episodi que va motivar l'acusació a set noies peramb una petició condemnatòria de. "L'és l'única resolució que tindria sentit en aquest sense sentit.", han vindicat des del col·lectiu anticapitalista i autoorganitzat que ha rebut mostres de suport des d'arreu del país."Fa gairebé cinc anys d'aquestaper part de l'Estat i de la Generalitat contra aquelles que lluitem cada dia als nostres barris i que no ens quedem de braços plegats mentre veiem com ens assassinen, exploten, agredeixen, ens invisibilitzen i ens tracten d'éssers humans de segona categoria", ha reblat la portaveu Maria Gordillo apel·lant a l'increment, any rere any, de víctimes per laUn judici que s'ha suspès a 48 hores de la vista, asseguren, arran d'unper la. Segons ha pogut saber, el document en qüestió seria un delssegellat per les advocades i que estava mans del tribunal d'Instrucció de Rubí traspaperant-se durant el trasllat del cas als Jutjats de Terrassa."El sistema judicial continua posant les nostres vides a mercè dels seus terminis i errors", ha denunciat Gordillo sense tenir clar si la suspensió d'última hora ve motivada per una "" o simple "". De totes maneres, asseguren que aquestaamb un procés "llarg i agònic" tan sols ha fet que augmentar la seva capacitat deDurant el parlament, també han carregat contra la "" de les administracions públiques que ostenten una "": "Mentre de portes enfora projecten una mirada de progrés, cap endins ofeguen els moviments socials que s'organitzen des de la base".Finalment, han fet una crida ai a continuar teixint aliances. "", han sentenciat.