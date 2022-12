El pressupost de l'EMD de Valldoreix 2023 avança sota la lupa de Cs

La pilota torna a la teulada de Cs

El(Junts - PDECat) aconsegueix tirar endavant l'-gràcies a l', tot i l'oposició frontal de les. Unsque, en termes generals, s'han vist reduïts en 300.000 euros respecte a l'any anterior i que enguany se situaran enLa vocal d'Economia,, ha defensat ladavant la pèrdua d'ingressos i l'augment dels costos dels subministraments. Unes xifres que es mantenen en unaderivada de la reformulació de càlcul de l'impost de les plusvàlues per part del Tribunal Constitucional (TC).Des del principal partit de l'oposició, el vocal d'ERC,, ha iniciat la seva intervenció denunciant que a lano es convoqués a la premsa ni al veïnat i assegurant que "". " Un any més, Junts i el PDECat pacten amb Cs l'aprovació inicial del pressupost de l'EMD ", ha esbitzat respecte a presumptesPel que fa al contingut dels comptes, el republicà ha apuntat a la "" que presenten els números i lamenta que no s'hagi comptat amb la resta de formacions polítiques de la Junta de Veïns per a la seva redacció. A més a més, també ha incidit que, de cara al 2023, s'estableixi un "que trenqui amb el monopoli actual".Per la seva banda, la vocal del PSC,, ha carregat contra el "" dels números. La socialista considera que s'hande manera. Entre d'altres, ha criticat la davallada en les partides de manteniment dels casals, dels jardins dels parcs públics i en polítiques de medi ambient mentre es doblen les partides en campanyes comunicatives (30.000 euros) i de la Cavalcada de Reis.Des de la CUP, han criticat el "" de l'equip de govern mentre, afirmen, "s'amaguen les cartes darrere d'un PowerPoint" amb unque aniran reestructurant "interessadament" aFinalment, des des'han sumat al clam compartit respecte a les "" que es desprenen d'uns comptes que, consideren, "". Tot i això, esgrimeixen la "" dels taronges per avançar en el següent pas i. Així doncs, el vocalexposa que presentaran un ventall d'esmenes i, segons siguin acceptades o rebutjades, "condicionaran" el seu futur vot.