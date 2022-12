Ca n'Ametller comença a dibuixar‑se amb la mirada posada als obstacles ferroviaris

L'obstacle de les vies

L'àmbit de Ca n'Ametller, envoltat de les línies de FGC i Renfe Foto: Aj. de Sant Cugat

Està previst que durant el ple de desembre d'aquest dilluns el tripartit aprovi -amb el vistiplau o no de l'oposició- lade l'àmbit de Ca n'Ametller, l'última gran pastilla urbanitzable de Sant Cugat . Amb aquesta primera llum verda, el projecte -que neix amb la voluntat de donar resposta a l'emergència habitacional del municipi amb 2.000 nous habitatges de protecció oficial - podria començar a caminar.Un punt de l'ordre del dia que ja es va presentar durant el ple de novembre i que va acabar sent retirat a última hora. El motiu? Segons ha explicat la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, no tenien garantit comptar amb els vots suficients per tirar-lo endavant. Cal recordar que, aquell dia, dos regidors de l'equip de govern no eren presents a la sessió plenària per motius de salut.De totes maneres, Duch ha destacat que aquest ajornament ha servit per reunir-se amb Junts i Cs peri resoldre dubtes. Unes trobades que, assegura, haurien anat "molt bé". En aquest sentit, el republicà desconeix quin acabarà sent el sentit de vot d'ambdues formacions; tot i que confia que, en cap cas, aquest sigui negatiu. "", ha resumit Duch exposant que no s'entendria posar traves a aquest primer tràmit i amb eld'acabar de matissar plegats els següents passos.A més a més, també cal destacar que durant les últimes setmanes també s'han anunciat un parell de. Per una banda, s'ha confirmat la reserva d'una partida pressupostària deper part del govern espanyol per a finançar els dos reivindicats intercanviadors d'Hospital General i Volpelleres que permetran la. Unes obres que, finalment, aniran a càrrec de la Generalitat. "Tenimper començar aviat amb la transformació de l'àmbit", ha afirmat Duch destacant que les línies circulen al bell mig de l'àmbit i seran de vital importància per a la futura mobilitat del districte.I per altra banda, fa uns dies també va tenir lloc una reunió de l'executiu santcugatenc amb el Ministeri de Foment per abordar aquest "primordial" cobriment de les vies del tren per poderen l'aixecament del sector. En aquest sentit, l'Ajuntament augura que el cost d'aquesta cobertura girarà al voltant d'unsd'euros que aniran a càrrec dels diversos actors privats i públics que participin en el desenvolupament de l'espai.En tot cas, Duch considera que de cara al, mentre es van acabant de tancar els serrells i l'avançament dels diners, es podrien començar a posar lesde l'àmbit coincidint amb l'inici d'obres per a la construcció de les dues estacions intermodals i el cobriment de les vies. "Malgrat ser un procés llarg i esglaonat, les tasques es podran executar", ha afirmat el titular de Desenvolupament Urbà. A més, també es deixarà un espai preparat per acollir unaque passi per Sant Cugat.