Cs incideix en reduir impostos per «compensar» la pèrdua del poder adquisitiu dels santcugatencs

Bonificacions de l'IBI:

ha tornat a incidir en unaque han de pagar els santcugatencs. Així doncs, aquest dilluns la formació local ha presentat unaper "" de cara a les prorrogades en solitari pel govern tripartitper a l'exercici"Els ciutadans hani hem d'ajudar-los des de les administracions públiques", ha esgrimit el regidor. En aquesta línia, el taronja ha presentatd'al·legacions davant de l'actual crisi energètica i d'inflació, tot just superada la pandèmia.Entre d'altres, els liberals proposen; rebaixar un; un; reduir eldel 4% actual (el màxim permès per la llei) a un 3,2%; una reducció del 50% de l'(IAE) per als negocis afectats per projectes de vianantització d'almenys 4 mesos de durada i una reestructuració dels coeficients de situació d'aquest impost.Tanmateix, també reclamen lasupressió de facto de lesi de la taxa perper a l'hostaleria de la ciutat (aplicant una reducció del 100% en aquestes taxes), orientada a la reactivació econòmica de Sant Cugat.Pel que fa a l'IBI, els taronges plantegen un seguit de, sumades a la rebaixa generalitzada:- Fins als 18.000 euros de renda: bonificació del 90%- Entre 18.000 i 40.000 euros: bonificació del 50%- Entre 40.000 i 80.000 euros: bonificació del 25%- Més de 80.000 euros: bonificació d'entre el 5% i el 10%.Entre les mesures per a incentivar l'ús d', presenten una proposta per augmentar el límit d'instal·lacions perquè els edificis plurifamiliars puguin gaudir de la bonificació de l'IBI per instal·lacions d'mitjançant la instal·lació de, així com una altra per igualar la bonificació de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica delsamb la dels vehicles d'(passant del 50% al 75%).Així mateix, la formació també proposa reduir l'IBI a aquelles famílies o negocis que hagin vist disminuït el seu poder adquisitiu i ingressos de forma fefaent a causa de l'actual crisi de preus i que l'Ajuntament sufragui els 4,2 milions d'euros que suposa la recaptació dela Sant Cugat, reclamant que l'Ajuntament negociï amb l'AMB una reducció d'aquest tribut.