Pedra i Sang celebra 20 edicions abans del «traspàs»

Imatge de la roda de premsa per l'aniversari de la 20a edició al Claustre del Monestir Foto: Sergi Baixas

"Després de dos anys, ja lliures de la pandèmia, tornem a l'espai genuí de, la". Així doncs, després d' haver-se suspès l'any passat a última hora arran d'un brot d e Covid-19 , enguany sí que es podrà celebrar lade la tragicomèdia musical que relata l'al Monestir de Sant Cugat durant la missa del gall de 1350.L'obra, dirigida des de la seva estrena per Dolors Vilarasau , comptarà, per primera vegada, amb lade cara a orientar l'imminent "" de la veterana dramaturga. Unplantejat amb la voluntat que "les tradicions sobrepassin les persones". En aquest sentit, cal assenyalar que Martina ha participat des que tenia 9 anys en totes les edicions de l'obra interpretant diversos papers segons s'anava fent gran.", ha assenyalat reivindicant Pedra i Sang com ade Sant Cugat. "Un espectacle que compta amb unper part de la ciutadania i que", ha afegit amb la idea dea una obra amb la qual comparteix una "". Per aquest motiu, enguany ostentarà una posició d'aprenent i observadora per conèixer de primera mà tots els processos de la direcció abans que, l'any vinent, agafi les regnes i "" l'espectacle després de passar-lo per la visió artística personal.Tanmateix, enguany també cal assenyalar que el paper de l'Abat Biure, habitual de, serà compartit ambdesprés que el primer no es vegi amb cor de fer totes les funcions per qüestions de salut i amb l'albirament de preparar un altre traspàs de mantell. Així, el paper que fins ara era de Mariné -el de l'advocat Pere Çarovira-, passarà a mans dePer la seva banda, la tinenta d'alcaldia de Cultura,, també ha celebrat els traspassos que permetran oferir un futur a una obra tan important i arrelada a la ciutat. En la mateixa línia, Madrona ha reivindicat que la participació d'enguany dels alumnes d'Arts Escèniques de l'-en els cors i vestuari- brindarà l'oportunitat de donar unaa l'obra i donar-se a conèixer entre eldel municipi.Lesestan programades pel diaa la Sala Capitular del Monestir de Sant Cugat. Pots obtenir més informació ia través d' aquest enllaç