El desorbitat preu de l'habitatge, responsable de la substitució poblacional de Sant Cugat

¿Com s’ha desenvolupat elen els darrers anys? ¿Quinss’han produït? ¿Quins factors han determinat l’de la ciutat? ¿Els preus elevats de l’habitatge han contribuït a expulsar població?Per intentar donar resposta a aquestes preguntes, l'va encarregar unaal Grup d'Estudis sobre Territori, Energia i Societat de laper analitzar detalladament les dades del padró municipal dels darrers 25 anys (1997-2021). Un treball d'investigació, encapçalat pel geògraf i professor, que es va presentar ahir durant el Consell de Ciutat.En primer lloc, es ressalta el "" que ha experimentat Sant Cugat en els darrers 40 anys; passant de 30.000 a. Una població que s'ha(300%) mentre que al conjunt del país ha estat d'un 30% en el mateix període.En segon lloc, es constata que aquest increment demogràfic ha estat possible gràcies a l'que també ha multiplicat el nombre d'habitatges al municipi de 14.000 (any 1981) a 33.000 (any 2021). Ara bé, malgrat l'augment de l'oferta, els'ha mantingut sempre-tant en cost de lloguer com en compra-. "El comportament del mercat immobiliari, caracteritzat per un augment constant de preus, pot haver contribuït i estar contribuint a la, a causa de l' esforç econòmic tan elevat que és necessari per a accedir a una vivenda", es llegeix en l'informe.Així doncs, segons l'estudi, Sant Cugat ha guanyat un: nivell d’estudis superiors, rendes altes, majors de 40 anys i provinent majoritàriament de Barcelona. En canvi, la majoria de la població que ha marxat té un nivell d’estudis més baixos i ha anat a viure a altres poblacions de l'entorn metropolità.En aquesta mateixa línia de mutació poblacional, eldels santcugatencs s'hade manera molt notable durant els darrers anys. Així, els majors de 24 anys que compten amb estudis superiors han passat de representar el 38% l’any 1998 al 61% l’any 2021. Això fa de Sant Cugat la primera de les grans ciutats catalanes en nivell de formació de la població.Per últim, també es destaca l'que reforça aquesta teoria de. Segons el padró, només el; el 40,6% són nascuts a Barcelona, el 25% d'altres indrets de Catalunya i de l'Estat espanyol i el 19% restant, de l'estranger.

Anàlisi del Padró de Sant Cugat (1997-2021) by Sergi Baixas on Scribd