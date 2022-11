L'Any Ferrater arriba a la seva fi aspirant a l'eternitat

Imatge de la representació poètica "Les dones i els dies" Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

Ferrater, viu a Catalunya

L'intel·lectualitat de Ferrater

2022 ha estat l'. Així doncs, durant els darrers 365 dies, Catalunya ha celebrat amb tots els honors elde l'intel·lectual i poeta català (Reus, 1922) que també coincideix amb el cinquantenari del suïcidi al seu pis de Sant Cugat . Un cicle que, igual que en la seva vida, ha comptat amb la ciutat vallesana per posar punt final a l'Amb la representació de "Les dones i els dies", el Teatre-Auditori ha clausurat aquesta tarda la perenne commemoració que va ser ideada amb els objectius de, reconèixer la sevai la voluntat de crear "". L'acte, amb testimonis del seu entorn més pròxim i lectures de poemes, ha estat conduït pel comissari de l'Any,, que s'ha mostrat molt satisfet per l'no és només la ciutat on va morir Ferrater. És el poble que va obrir les seves portes en els darrers anys de la seva vida i on va compartir les seves", ha reivindicat l'alcaldessa,, sobre l'impacte del poeta en l'evolució del municipi. "Unper entendre la cultura catalana del segle XX", ha afegit l'alcalde dePer la seva banda, el president de la Generalitat,, ha destacat Ferrater com un ", extremadament culte i que va saber sobreposar-se a la mediocritat, foscor i grisor del franquisme". "Unque s'atrevia a pensar en gran per superar els entrebancs amb una mirada dei de perspectiva europea", ha afegit el republicà sobre el seuUn exemple evident de laentre l'Any i diverses entitats del territori català ha estat la presència de Ferrater en multitud de festivals de música, teatre i poesia de Catalunya durant el transcurs del 2022. Entre d'altres, destaquen el Festival de Poesia de Girona, al Festival Poesia Lleida, al Barcelona Poesia, al festival BarnaSants, al festival Poesia i+ de Caldes d'Estrac o al Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.Tanmateix, cal assenyalar que durant els darrers mesos, s'han presentat diversos projectes didàctics arreu del país per fer entrar la seva obra als centres educatius catalans. A més, al llarg de l'any, també s'han anunciat múltiples novetats editorials, rutes literàries, clubs de lectura i exposicions per mantenir viu el llegat de Ferrater.Ferrater va ser unde primer ordre i poeta català. Va exercir la crítica d’art, sobretot a la dècada dels 50; i, en aquells mateixos anys, va començar a publicar reflexions sobre literatura catalana i crítiques de llibres, i finalment, a partir del 1964, es va dedicar intensament a la lingüística.A partir de 1967 va esdevenira la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una estreta relació amb el Claustre del Monestir i el popular bar El Mesón de Sant Cugat. La seva obra poètica la va escriure fonamentalment entre 1958 i 1963, i està recollida en tres llibres, Da nuces pueris (1960), Menja’t una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966), recollits després a Les dones i els dies (1968).