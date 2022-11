Mireia Ingla: «No hi ha emplaçament alternatiu per La Mirada»

L'alcaldessa de Sant Cugat,, ha comparegut públicament aquest dimecres per explicar el posicionament municipal sobre l' aturada dels treballs de transplantament dels arbres del bosc de Volpelleres , on s'ha de construir la nova escola, al bosc de Volpelleres. Ingla ha lamentat que no tot el ple "no ha remat alhora" per aconseguir una qüestió "de ciutat, que afecta famílies i nens i nenes".Ingla també ha acusat de dir "mitges veritats" els qui defensen que l'escola es construeixi a la ubicació on s'havia plantejat originalment, ja que ho desaconsellen tant des del departament d'Urbanisme com des de Protecció Civil. Aquesta és una proposta que ha defensat, a qui l'alcaldessa recrimina que hagi fet "electoralisme" amb la qüestió.El govern municipal ja treballa per buscar una solució "al mentrestant", per tal de garantir que els alumnes puguin fer les classes amb tota la normalitat, tal com s'ha fet fins ara amb la instal·lació de mòduls. L'alcaldessa també ha contactat amb el conseller d'Educació,, per traslladar-li la situació.Ingla també ha carregat contra l'entitat que ha impulsat la demanda, l', per haver "boicotejat" i posat "pals a les rodes" des del primer moment la construcció de l'escola, "un equipament que ja existeix" des de l'any 2016.