La Policia Local impedeix penjar pancartes entre l'arbrat a SOS Bosc Volpelleres

Què diu l'Ordenança?

Els ecologistes de las'han trobat aquest migdia amb laper part de la. Els agents, que s'han personat a l'entrada del parc, han impedit que els activistes s'enfilessin alsper col·locar diverses consignes en defensa de la integritat de l'espai . Curiosament, minuts abans, una dotació dels Mossos també s'havia aturat per preguntar què estaven fent i, després d'explicar-se, els havien deixat procedir amb la penjada.No obstant això, la patrulla municipal s'ha acollit a l'exposant que la normativa local no permet la col·locació de pancartes en l'arbrat. Tanmateix, un dels dos agents ha apuntat quetampocels arbres mentre procedien a la penjada. Uns pins, cal recordar, que seranper la preparació del terreny per l' inici d'obres de la futura escola de La Mirada i que motiva la protesta en qüestió.Per la seva banda, els activistes,, han defensat que sí que havien notificat la naturalesa de la protesta amb l'antelació i la informació pertinent. ​A més a més, un dels portaveus de la Plataforma,, ha insistit que, fa tan sols uns dies, en una mobilització davant de l'Ajuntament, la mateixa Policia Local van deixar que col·loquessin aquestes mateixes pancartes entre els arbres ubicats enfront del propi consistori.Finalment, a risc de ser identificats i subjectes a una posterior denúncia, els ecologistes han acabat recollint les pancartes. Davant d'aquesta incidència, els membres de la Plataforma han criticat aquesta prohibició "".L'Ordenança, consultada per, recull que per subjectar cables, pancartes o qualsevol altre element en l'arbrat públic cal una autorització de l'Ajuntament i aquesta s'haurà d'efectuar en les condicions que assenyali la pròpia administració.A més a més, un cop acabada la seva utilització, les persones responsables de la sol·licitud de col·locació hauran de tallar els lligams que s'haguessin fet i retirar els materials utilitzats.