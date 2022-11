El govern prorroga en solitari la congelació de les ordenances fiscals per al 2023

El, a través d'un ple extraordinari convocat d'urgència, hal'aprovació i modificació inicial de l'i, 'de facto', avança en lade tots els tributs municipals i preus públics per a l'exercici 2023.Tal com ha exposat la tinència d'alcaldia d'Hisenda,, aquest dimecres s'ha donat llum verda a unadel reglament que "no suposen una alteració o afectació significativa" dins del pressupost o de la recaptació municipal. Així doncs, els canvis fan referència aque rep la ciutadania i l'i normativa."Votar en contra implicaria quedar-nos amb un, fent un pas enrere en la gestió tributària de l'Ajuntament", ha esbitzat Soler reclamant el suport per avançar en uni evitar incrementar la pressió fiscal a les famílies en l'actual context de. Pel que fa a la urgència de la convocatòria, el tinent d'alcalde ha defensat la premura perquè els canvis puguin entrar en vigor l'1 de gener amb marge suficient per a l'exposició pública i la resolució de les al·legacions pertinents.No obstant això, elsno han comprat les explicacions del socialista i han carregat per convocar la sessió amb tan sols 24 hores d'antelació i sense deixar-los marge per preparar-se pel ple. "", han exposat en la mateixa línia tant els representants decom de. "Si volen el nostre suport, treballin prèviament amb nosaltres", han sentenciat carregant contra el "modus operandi" unilateral del tripartit.