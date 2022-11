Alba Gordó, nova cap de Relacions Institucionals de la conselleria d'Acció Climàtica

Després de prometre-se’ns tot, la meva generació ens trobem immersos en un mar de crisis. La climàtica i de biodiversitat, l’energètica, la del deute i la social, la de cures i salut mental… Davant aquest pessimisme de la raó, cal que imperi sempre l’optimisme de la voluntat. — alba gordó vilaseca ♀️ (@albagordo) November 8, 2022

La Comissionada per a l'Emergència Climàtica i regidora de Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat,(ERC), serà lade la Generalitat de Catalunya.En un fil a Twitter, la republicana ha exposat que "després de prometre-se’ns tot, la meva generació ens trobem immersos en un". "La climàtica i de biodiversitat, l’energètica, la del deute i la social, la de cures i salut mental… Davant aquest, cal que imperi sempre l’", ha reivindicat com a motivació de fons per a acceptar l'encàrrec.Una tasca al Departament liderat per la conselleraque preténamb la seva activitat política des del; reduint la seva dedicació. "Seguiré compromesa al servei de la ciutadania per continuar impulsant Sant Cugat i preparar-lo pels", ha sentenciat.Entre lesde Gordó, destaca: fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, així com de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; l'elaboració d'informes i assessorament, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del departament; i qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.