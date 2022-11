Les cures, la pedra angular del pròxim 25-N a Sant Cugat

Elscentraran la commemoració del pròxim Dia Internacional contra la violència masclista () a Sant Cugat. Sota el lema "Posem les cures al centre", l'Ajuntament ha organitzat unaper posar de relleu que aquestes feines continuen sent majoritàriamenti, sovint,Així doncs, l'objectiu és fer passes peri avançar cap a un model social en què la cura siguino només en l'esfera domèstica sinó també en la família, en la comunitat i en el conjunt del planeta. "", ha apuntat la tinència d'alcaldia de Drets Socials i Igualtat,. "És per això que des del consistori també estem treballant en propostes materials, com la cooperativa de cures, per tal de contribuir a lad'aquestes tasques", ha afegit el cupaire.En aquesta llínia, l'Ajuntament i les associacionshan organitzat la jornada “” el diumenge 27 de novembre al matí a la plaça Octavià. Hi haurà paradetes amb llibres, una exposició fotogràfica i diverses activitats com l’actuació de la, una lectura de poesies o música ambA més el dijous 24 el Servei d’Ocupació Municipal ha organitzat la xerrada “”, que oferirà Pedro Moreno, membre de la Coordinadora per la Inserció sociaolaboral. L’objectiu és oferir una sessió d’dirigida a treballadores així com d’assessorament a famílies contractadores en l’àmbit de la llar i les cures.Tanmateix, una de les altres activitats destacades serà la presentació del projecte”, amb una exposició, un col·loqui i un concert a càrrec de. Organitzat per, la Xarxa Monestir-Sant Francesc i l’Ajuntament, l’acte tindrà lloc a la plaça del Coll el divendres 18 a les 18 hores al Xalet Negre.Pots consultar aquí tota ladel 25-N a Sant Cugat:

Programa d'activitats del 25-N a Sant Cugat by Sergi Baixas on Scribd