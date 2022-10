Sant Cugat organitzarà la 1a Nit del Teixit Econòmic: un nou espai de trobada i cohesió pel comerç local

estrena unpel seu teixit productiu. Sota el lema "Passió pel que som", l'Ajuntament ha organitzat laamb l'objectiu del'activitat de lesde la ciutat. "És important impulsar fòrums com aquest per crear un espai que permeti desenvoluparentre el sector", ha reivindicat la tinència de Presidència,La cita tindrà lloc el pròximi comptarà amb l'assistència del president de la Generalitat,, i de l'alcaldessa,. Durant l'acte, l'equip de govern oferirà una les entitats del col·lectiu que hagin esdevingutdel teixit productiu santcugatenc -com ara Sant Cugat Comerç o Sant Cugat Empresarial- o empreses que hagin estat presents al municipi des de fa més de 50 anys."Amb aquest esdeveniment volemel. I és que l'empresa, el comerç i les nostres entitats també sónde la nostra ciutat demostrant-t'ho diàriament amb la seva", ha exposat la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica,Durant l'esdeveniment, també tindran lloc diversosper reflexionar sobre el teixit econòmic local, amb la participació d’empreses com Cottet, HP, Nino Álvarez, Sant Cugat Esports, Tous, Grup Catalana Occident, Fluidra i Pastisseria Sàbat.