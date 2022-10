L'Ajuntament fa marxa enrere i finalment encendrà les llums de Nadal a partir del 2 de desembre

Eli finalment encendrà lesa partir del. Aquestaarriba després que en el ple d'octubre, s'anunciés que enguany les llums s'encendrien a partir del 12 de desembre amb l'objectiu d'aconseguir un. Cal recordar que l'any passat, per exemple, les llums ja es van encendre a partir del 26 de novembre.No obstant això, després que el, l'Ajuntament afirma que ha escoltat lesdel sector i que finalment es corregeix la data inicial d'encesa per tal d'del teixit comercial en una "" del calendari. Una demanda que s'ha accedit amb el compromís de continuar treballant per progressar cap a una major"S'ha arribat a unamb els comerciants i els empresaris i l'Ajuntament ha entès que hi ha d'haver unentre la sostenibilitat ambiental i l'activitat comercial en unes dates vitals pel teixit local", ha explicat la tinència d'alcaldia"La voluntat del govern és estar al costat de l'activitat econòmica i fer gala sempre de l'", ha reivindicat el socialista.Així doncs, i amb l'objectiu de fer passes endavant cap a una major sostenibilitat energètica, enguany s'optarà per(de 10 a 15 anys d'antiguitat) i es reduiran lesA més a més, cal assenyalar que es manté unadels dies d'encesa passant dels 41 dies de l'any passat alsprevistos per aquest Nadal; així com també les. Enguany s’il·luminaran de 18 a 22 hores (de diumenge a dijous); de 18 a 23 hores (divendres i dissabte); de 18 a 00h (Nit de Nadal i Nit de Reis); i de 18 a 01 hores (Nit de Cap d’Any). Recordar que l’any passat l’encesa era de 17:30 a 23 hores cada dia excepte les Nits de Nadal, Cap d’Any i Reis que s’encenia de 17:30 a 02 hores.Amb tot plegat, els carrers s'il·luminaran durant el transcurs de les festes de Nadal entre el(Nit de Reis). A més a més, com a novetat, s'incorporaran lesa l'eix de vianants de l'avinguda de Cerdanyola i l'estació de FGC de Lluís Millet; així com nous guarniments i arbres nadalencs.L'acte d'encesa oficial de llums de Nadal tindrà lloc el mateix 2 de desembre.