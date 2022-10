VÍDEOS I FOTOS | Executat el desallotjament de la «Kasa Lila»

🔴 EN DIRECTE | Breu càrrega per detenir un parell d'activistes que s'havien negat a identificar-se per desobediència a l'autoritat; 📹 @SergiBaixasColo pic.twitter.com/J5WkbHP8CW — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) October 24, 2022

L'Alejo, just després de ser desallotjat Foto: Sergi Baixas

(Villa Faustina) de Dues setmanes després del primer llançament suspès , aquest dilluns al matí unamb més de set furgonetes dels Mossos han aconseguit fer fora a l'i lamalgrat la infructuosad'una trentena d'activistes en defensa del dret a l'habitatge delUn operatiu que, de nou, ha tornat a obligar laa situar-se darrere del cordó policial, en un indret amb poca visibilitat iDurant l'execució del desallotjament a base del mètode arrenca-cebes, s'han produït prop d'unaescorcolls i dues persones han estat detingudes sota l'acusació de. Aquestes dues últimes, en negar-se a identificar-se, els Mossos han efectuat una petitaper tal d'atrapar-les.Amben el litigi judicial i amb l'últim recurs que van presentar divendres, l'Alejo i la Valeria van estar tot el cap de setmana buidant l'immoble que havia estat casa seva durant el darrer any i mig. "", confessen amb les mans al cap i apel·lant al seu. Tot i això, segons ha pogut saber, col·lectius locals ja els han ofert unatemporal per a aquesta mateixa nit.Un domicili, ara propietat de la societat-filial de-, que portava més de tres anys buit des de la mort dels antics propietaris que no van acabar de pagar la hipoteca. A partir d'avui, amb la porta i els panys canviats, l'immoble torna a ser en mans de l'entitat immobiliària per tornar-lo a posar. Cal remarcar que el cas de la "Kasa Lila" és una okupació fonamentada en motius econòmics i polítics. "", ja comentaven des de la resignació ambdós veïns de les Planes amb totes les seves pertinences a les mans.Des delhan denunciat que la propietat s'hagi negat en rodó a obrir un. Un desnonament, diuen, "il·legal" perquè s'ha executat mentre hi ha un recurs pendent de resolució i amb una ordre amb un nom incorrecte i sense hora establerta.