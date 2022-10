Llum verda a la futura plaça de Can Cadena

Els objectius de la futura plaça de Can Cadena:

- Garantir una connexió amb l’estació de FGC de Valldoreix de forma segura.



- Augmentar la permeabilitat del passeig Olabarria perquè els vianants, bicicletes i VMP puguin creuar-la confortablement i de forma segura.



- Integrar les propostes dels diferents projectes de mobilitat que estan plantejats en l’entorn de Can Cadena per tal d’ordenar coherentment els itineraris entre els diferents barris, l’estació de FGC i el centre de Sant Cugat.



- Delimitar i ordenar les places d’aparcament reservades per a la farmàcia.



- Ordenar la cruïlla de l’extrem sud del parc de l’avinguda Bilbao, pendent d’acabar la urbanització.



- Millorar els accessos al CAP de Valldoreix.

Estratègies generals del projecte:

- Incrementar el nombre de passos de vianants i, juntament amb els que ja hi ha, fer-ne espais més segurs i confortables.



- Fer dels recorreguts a peu itineraris confortables que facilitin el camí més curt i eficient, i aptes per a persones amb mobilitat reduïda.



- Dotar d’una infraestructura segura per a bicicletes i VMP, tant per als adults com per als infants, i puguin utilitzar-la a diari per anar a les escoles, l’estació, els centres de treball o allà on es moguin.



- Ajudar a consolidar el passeig Valldoreix com un eix estratègic de comunicació entre els nuclis de La Floresta, Valldoreix, Mira-sol i el centre de Sant Cugat.



- Aplicar mesures de disseny que col·laborin en la reducció de la velocitat del trànsit i la seguretat viària, sobre un repartiment més equitatiu de l’espai viari en favor dels vianants i dels modes de mobilitat no motoritzats.



- Fer de la plaça Joan Majó i l’accés al carrer de l’Església un espai més amable, destinant més espai als vianants i ordenant l’aparcament dels usuaris de la farmàcia.

L'aparcament

L'ha donat llum verda a l'aprovació inicial del projecte d'obres d'ordenació de la mobilitat a l'entorn de. Un projecte fonamentat en els principis deper tal de garantir que els punts neuràlgics de la Vila quedin interconnectats a través d'unaque circuli entre l'estació de FGC, la plaça del Casalet, la seu de l'EMD, el Complex Esportiu i els centres educatius del barri.Aquest planejament, han remarcat totes les formacions polítiques durant el ple d'octubre, tindrà la missió de ferde reurbanització de la(el tram comercial de la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer entre la plaça de Can Cadena i el carrer de Sant Albert); elper connectar la Vila amb la Floresta a través d'un itinerari pacificat per a vianants i bicicletes; i el projecte de connexió ciclable amb elEl projecte, que està valorat en prop d', ha rebut els vots a favor de Junts i la CUP, l'abstenció d'ERC i Cs, i el vot en contra del PSC. Tot i això, en línies generals s'ha demanat que esi que es busquini, per tant, la majoria de formacions han avançat que presentaranLa vocal socialista, Susanna Casta, ha carregat contra l'"" d'aquestes obres i ha insistit en què l'itinerari ciclable no hauria de passar per la rotonda degut a la seva. "No podem gastar diners en projectes com aquest quan tenim pendents altres prioritats com la urbanització de l'Avinguda del Baixador ", ha lamentat Casta.Durant el mateix ple, també s'ha ratificat l'aprovació definitiva del projecte de l'amb els vots a favor de tots els partits del plenari menys l'abstenció del PSC. Unes obres, valorades en, que permetran oferir 170 places d'aparcament en un espai on els valldoreixencs tindran "preferència" per a deixar el seu vehicle.