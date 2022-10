Valldoreix declara la guerra a l'okupació

Un debat tens

L', a través d'una moció presentada pel PDECat , ha denunciat aquesta tarda, amb els vots a favor de Junts i Cs, la "" que suposa l'd'immobles i el "" que aquesta pràctica genera als propietaris i als veïns de la Vila. Davant d'aquests fets, l'administració local atribueix la responsabilitat a les institucions públiques qui són, asseguren, les que tenen la responsabilitat de facilitar l'accés a l'habitatge als ciutadans i evitar fer pagar les conseqüències alsdels domicilis.Així doncs, l'EMD reclama l'adopció d'un ventall de propostes de modificació de llei al Congrés dels Diputats perquè, a partir d'ara, es contemplii la provisió als ajuntaments d'eines suficients perper afavorir la celeritat dels desallotjaments.De totes maneres, cal recordar que, segons els últims informes policials , a Valldoreix tan sols hi ha denunciades actualment, malgrat que la representant del PDECat,, insisteix que en són, sense determinar-les, "moltes més".Per part de la, el vocalha carregat contra el llenguatge "barroc i manipulador" de la moció que "juga constantment entre la realitat i l'aparença, bellesa i lletjor, i la veritat i la". Un text que tan sols busca, assegura, "qualsevol mena d'okupació"; majoritàriament comesa, afirma, peri amb una presència minsa a la Valldoreix. "Les bandes que extorsionen o roben mantenint una residència fixe han de ser ben idiotes", ha sentenciat recordant que la policia pot entrar en qualsevol habitatge amb una ordre judicial si hi tenen proves que s'està cometent qualsevol acció delictiva. Per contra, ha reclamat que es promogui lafinalista alsEn el cas dels republicans, el vocal d', ha lamentat que el PDECat "generi una polèmica on no n'hi ha". "De veritat volen fer-nos creure que l'okupació és un problema a Valldoreix?", ha qüestionat retòricament des del criticisme. "", ha sentenciat Segura i recordant que qualsevol cas en aquesta problemàtica es pot gestionar a l'de Sant Cugat.Per altra banda, des de, el vocalha agraït que Junts s'hi sumi a aquesta "lluita contra la" dels governs de l'Estat i a exercir unacontra les okupacions. Una exposició que, en la mateixa línia, recull "de facto" el tarannà de la moció que els taronges van presentar aquest mateix mes d'octubre a l'Ajuntament de Sant Cugat i que va acabar sent rebutjada Finalment, des del, la vocalha anunciat la sevadavant d'una moció que no fonamenta l'"alarmisme" i en solidaritat als veïns afectats malgrat reconèixer que, a Valldoreix, aquesta problemàticaLa vocal de Junts-PDECat,ha acabat el seu al·legat final sentenciant que "ERC i la CUP, com que votaran en contra, vol dir que estan a favor de l'okupació il·legal d'immobles privats".