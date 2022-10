Les condicions a la química Lubrizol per poder renovar la llicència ambiental

per Sergi Baixas , Sant Cugat del Vallès, Catalunya |

La planta química de, ubicada al nucli urbà de Sant Cugat, haurà deper poder continuar amb la seva activitat. Així s'ha informat durant el ple d'octubre després que elshagin ratificat en ferm l'del complex situat alper no adequar-se a les últimes modificacions en la normativa europea.I és que ladesprés que l'administració local presentés des del 2016 diversos recursos contenciosos contra lade la llicència per part de la Generalitat sense tenir en compte els informes municipals.No obstant això, des del govern, el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, ha remarcat que la seva voluntat és que la companyia pugui continuar amb la seva activitat a la zona sempre que doni compliment al. "Ja ens hem reunit les tres parts implicades -Generalitat, Ajuntament i empresa- i estem tots d'acord en els propers passos", ha asseverat el republicà amb la voluntat compartida dea tocar del teixit urbà.Uns passos que, inevitablement, hauran de contemplar ladel complex per tal de poder aixecar les limitacions urbanístiques i d'activitat de la companyia.