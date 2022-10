El govern rebutja el pla contra l'okupació de Cs

". Amb aquestes paraules, el regidor de Seguretat,, avançava aquesta tarda el sentit de vot del govern davant la moció de Cs per fer front a aquest fenomen i, per tant, desestimant-la malgrat el suport afegit de JxSTC. "L'administració ja téper combatre les okupacions il·legals de la ciutat", ha reivindicat el republicà criticant l'del text fonamentat, assegura, en dades desdibuixades i "" amb la mirada posada en les eleccions.Des de Cs, el regidorha demanat al govern no "" després que s'hagi registrat un increment d'un 56% en el nombre de denúncies per okupacions en l'últim any ; passant-se dels 36 casos denunciats entre setembre del 2020 i agost del 2021 alesentre setembre del 2021 i agost del 2022. "Si existeix un problema d'accés a l'habitatge, que existeix i és un problema, no pot ser que sigui el propietari qui acabi pagant el pollastre d'unes", ha lamentat el taronja.Per la seva banda, el regidor de Junts,, ha lamentat la posició del tripartit. "Les administracions públiques haurien deper actuar de manera", ha sentenciat davant d'uns casos que, per pocs que siguin, afecten d'una manera "molt severa" als damnificats.Cal recordar que la moció rebutjada plantejava la creació d'un pla municipal contra l'i la creació d'unaper assessorar els afectats.