Neix Sant Cugat Titans: la salvació del vòlei masculí de la ciutat

". Sota aquest, després de mesos d'"il·lusió i incerteses", un grup de mares ha impulsat el, elque buscaamb jugadors d'entre 10 i 18 anys a la ciutat. I és que a dia d'avui, al municipi només existeixen equips de vòlei femenins i els joves que volen jugar de forma més seriosa a aquest esport, amb una demanda creixent, han de fer-ho desplaçant-se a altres municipis de l'entorn; com ara a Sabadell.Així doncs, i amb el suport de la Federació Catalana de Voleibol, el nou club format per unes va conjurar a posar remei a aquesta manca d'oferta de cara a l'inici del curs escolar 2023-24 en una ciutat que s'apropa als 100.000 habitants. I el resultat? UnEn un acte de presentació aquest dimecres a la Casa de Cultura, amb una sala plena a gom a gom, la presidenta del nou club,, va exposar que, en el seu primer any de vida, es constituiranque comptaran amb més d'un centenar de jugadors: un d'iniciació mixt; tres infantils (dos femenins i un masculí), un infantil-cadet escolar, un cadet femení, un cadet-juvenil masculí i un juvenil femení.Per ara, i amb la manca d'equipaments esportius disponibles a la ciutat, els associats entrenaran -en règim de lloguer- alsi els partits es jugaran al(Barcelona). Una realitat que esperen canviar al més aviat possible amb la voluntat de poder disposar de la cessió de pavellons municipals.A través d'una exposició, la junta directiva ha relatat que la filosofia del nou club es vertebrarà en el foment dels valors que orbiten al voltant del món de l'esport: educació, diversitat, respecte, tolerància, solidaritat, compromís, constància i treball en equip. "Volem que el CESCT esdevingui un referent social, cultural i esportiu a Sant Cugat".Recordant que es tracta d'un grup de voluntaris, l'entitat demana a les persones interessades que emplenin un formulari per veure quins equips, tant de nens com de nenes, es podrien arribar a teixir en un futur.Finalment, l'alcalde, acompanyat de la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha traslladat la benvinguda al nou club i s'ha compromès a millorar les instal·lacions esportives de la ciutat durant aquest mandat. En aquesta línia, ha recordat que una de les prioritats del nou executiu és la construcció d'un nou pavelló per donar resposta a la manca d'espais de l'esport local."Titans obre la porta a la pràctica del voleibol masculí que ja fa anys no té equip a la nostra ciutat. Us felicito per la iniciativa d’haver fet de la necessitat virtut, treballant en equip per crear un projecte integrador on gaudir, aprendre i créixer amb els valors de l’esport a la nostra ciutat. El meu agraïment als fundadors, als entrenadors i a tot l’equip que heu treballat sense descans per fer realitat aquest somni. El vostre compromís i dedicació són un exemple per a tots nosaltres. Benvinguts a la gran família esportiva de Sant Cugat", ha manifestat el batlle abans de cloure l'acte.