L'aparcament de l'Olivera: el pla B del govern on construir la futura escola de La Mirada

El "mal menor"

Els compromisos del mentrestant

"S'ha plantejat com a nou emplaçament el terreny que actualment ocupa l', que s'uniria a d'altres terrenys adjacents, per encabir la totalitat de l'equipament. Arribat el cas, s'ha acordat que l'equip eductiu participarà en la confecció del nou projecte".Amb aquest paràgraf, el nou equip de govern de l'Ajuntament de Sant Cugat (Junts-ERC) liquida el precepte inamovible del tripartit pel qual s'assegurava que no existia cap altreper a l'edifici definitiu de La Mirada al proposat enmig del bosc de Volpelleres. I quina seria aquesta nova ubicació en cas que el litigi judicial s'enquisti ? Doncs el de l'actual aparcament de l'escola L'Olivera -avinguda de Can Bellet- i uns terrenys adjacents fins a arribar a una pastilla de 9.000 m2 sumant l'espai ja ocupat pels actuals mòduls d'infantil de la Mirada. Una zona que, segons fonts del govern, salvaria tots els requisits i impediments de seguretat malgrat la seva proximitat a les vies de tren amb pas de mercaderies perilloses, l'autopista C-16 i la benzinera de Repsol.i esperar a un pronunciament desfavorable de les mesures cauterals ", ha manifestat l'en declaracions aque, insisteix, en la fase preliminar d'aquesta proposta com a pla de contingència. "Per això, des del govern intentaremi saber, amb la major certesa possible, amb quins tempos ens movem", ha afegit el batlle juntaire confiant a rebre una resposta que permeti esclarir la situació actual.Tanmateix, aquesta nova ubicació comportaria diverses modificacions urbanístiques i l'elaboració i licitació d'unja que acabaria sent significativament diferent al plantejat a tocar de l'entorn natural. Malgrat tot, Vallès afirma que es comptaria amb el mateix equip redactor per aprofitar la feina feta i traslladar al màxim la mateixa idea a la idiosincràsia particular del possible nou emplaçament.Un fet que topa directament amb les declaracions d'ahir de la direcció de l'escola i de l'AFA durant la manifestació on asseguraven que no acceptarien que es proposés elaborar un nou projecte que, a banda, comportaria allargar encara més la situació deque pateixen els alumnes i el conjunt de la comunitat educativa.En declaracions avui a aquest mitjà, el president de l'AFA,, des d'un profund "" es manté a l'expectativa de rebre més detalls d'una proposta que implicarài que, de facto, neutralitzaria el "polièdric projecte pedagògic" original. "No sabem si aquesta acabarà sent l'opció més curta amb un procés judicial que podria prolongar-se durant anys", ha reconegut lamentant, passi el que passi, l'inevitableD'altra banda, en el comunicat del consistori, s'assevera que totes les parts es mostren satisfetes amb aquesta "nova línia de treball"; tot i que posteriorment l'alcalde Vallès ha puntualitzat que s'observa conjuntament com el "". En aquesta línia, ha incidit en la necessitat de continuar treballant de la mà dels principals actors implicats del centre i del barri. Un "" a la butxaca per utilitzar arribat el cas que la ubicació actual continuï bloquejada sine die als tribunals.D'altra banda, també s'han enumerat les actuacions realitzades per l'Ajuntament abans de l'inici del nou curs com la instal·lació d'un nou espai de joc -rocòdrom-, l'adequació i ampliació de l'espai del pati i la preparació de l'espai per a la col·locació dels nous mòduls. Tot plegat, per donar sortida a les demandes i millorar la gestió del mentrestant.A més, s'ha incidit amb els compromisos presos aquest dimarts en la reunió a quatre bandes amb la direcció de l'escola, representants de l'AFA, el departament d'Educació i el propi consistori per avançar en la instal·lació dels futurs mòduls perquè estiguin enllestits abans d'estiu. També s'ha tractat en la trobada la qüestió de la cuina pel qual s'està buscant un local al mateix barri que pugui acollir aquest servei.