La CUP proposa que els clubs privats obrin les seves piscines al públic en períodes d'onades de calor

". Sota aquesta premissa, i amb la voluntat de "garantir l'ús d'una infraestructura tan necessària durant els períodes estivals i sobretot en l'actualamb estius més calorosos i llargs", la CUP ha presentat en roda de premsa la seva primera moció del curs polític que portaran al pròxim ple ordinari de setembre de l'Ajuntament de Sant Cugat.I per aquest motiu, els cupaires aposten perquè l'de principis de juny a finals de setembre -actualment de finals de juny a principis de setembre-; i que, en casos excepcionals d'episodis d', s'obrin de maneraen qualsevol moment de l'any com aTanmateix, i constatant una mancança d'equipaments aquàtics públics a la ciutat, el portaveu anticapitalistaha proposat que l'Ajuntament, a través del mecanisme que consideri convenient, contacti ambperquè, en episodis puntuals d'extrema calor, puguin també obrir les seves piscines al públic pagant-se una entrada d'acord amb el sistema tarifari municipal.L'altra moció que es portarà en el ple del pròxim dilluns aborda la "necessitat de redactar un". Arran del mediàtic " Cas Rubiales ", la regidoraha manifestat que cali erradicar qualsevol mena de comportament discriminatori a Sant Cugat com a ciutat referent en l'impuls de l'esport femení.Així doncs, i asseverant que el masclisme "encara és vigent a bona part de la majoria d'àmbits de la nostra societat", proposenper tal d'avançar plegats en aquesta direcció desplegant un protocol amb mirada municipal per lad'aquesta mena d'agressions.