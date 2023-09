«Ja n'hi ha prou»: la protesta de la comunitat educativa de La Mirada aconsegueix esgarrapar nous compromisos

🔴 EN DIRECTE | "Ja n'hi ha prou": les famílies i infants de l'@esclamiradaSC exigeixen instal·lacions dignes mentre el centre definitiu no es construeix #SantCugat



Reunió "satisfactòria"

Més de 300 nens, nenes, pares, mares i professors de l'han protestat aquest matí contra laque pateixen des del 2016. "Deixeu d'improvisar. Volem unesi espais per a cada activitat segons l'etapa educativa", es llegia en un gran cartell secundat pels corejats crits de: ""."Aixequem la veu de forma pacífica i decidida per mostrar la nostra preocupació i exigir el compromís que garanteixi un", han declarat des de l'AFA del centre. "Reclamem al Departament d'Educació que adopti unaque esdevingui el començament d'un canvi tangible", han afegit denunciant que la primera promoció d'alumnes del centre -que actualment estan a 5è de primària- ja no veuran mai l'escola definitiva després de cursar 7 anys en mòduls.Així, i reivindicant el deure de les administracions públiques a garantir una, recorden el seu imperatiu de vetllar per al compliment d'aquest dret fonamental destinant tots els recursos necessaris per permetrede la millor manera possible.D'altra banda, també han demanat que el centre ja es comenci aamb la instal·lació de més mòduls, una biblioteca, un gimnàs, una sala d'actes, una cuina, un menjador, un pati d'ús exclusivament escolar i un porxo pels dies de pluja. "", han sentenciat brandant el, actualment coix, de l'escola.Una protesta que ha coincidit amb la celebració d'unaa l'interior de l'escola: Ajuntament, Departament d'Educació, direcció i AFA. Una trobada on s'han aconseguitque ofereixin resposta a algunes de les reivindicacions de la comunitat educativa.Entre d'altres, el director general de Centres Públics,, ha asseverat en declaracions a la premsa que s'ampliaran el nombre de mòduls, es contractaran més mestres, s'incrementarà la superfície del pati i que també es resoldrà la situació de la cuina i del servei de menjador.Per la seva banda, la directora de La Mirada,, i el portaveu de l'AFA,, s'han mostrat "" amb les noves promeses que s'hauran de vertebrar, de nou, en una parcel·la extra del ja esgarrinxat parc de la Guineu. Malgrat anar en la "bona direcció", Mercader s'ha conjurat a "" fins a veure resultats.Com a novetat, també s'ha avançat la possibilitat que en les pròximes obres s'per a l'escola després del bloqueig judicial a l'emplaçament actual del bosc de Volpelleres per part de les entitats ecologistes. A la sortida de la reunió, els regidors d'Urbanisme i d'Educació, Àngel Pedrós i Carme Ardid, han abandonat l'indret a correcuita sense atendre als mitjans de comunicació.