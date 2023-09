L'alcalde Vallès es disculpa pel retard dels mòduls de La Mirada

Avui, més de 17.700 alumnes de Sant Cugat han donat la benvinguda al nou curs escolar , però no tots ho han fet amb les mateixes condicions. I és que malgrat les diverses obres que s'han fet durant l'estiu a diversos centres educatius de la ciutat per adequar-los al retorn de les aules, elsque havia d'entregar el Departament d'Educació de la Generalitat, i que estaven destinats a acollir les noves línies dehan fet tard.Ahir, aquestes instal·lacions temporals arribaven i ja es començaven a muntar a correcuita per causar el menor perjudici possible a un centre que ja suma més de 450 alumnes. Tot plegat, amb la previsió que aquests espais ja puguin estar operatius de cara a la setmana vinent. Mentrestant, la resta d'espais s'hauran de compartir."Els propers dies estarà llest.per si no és com havia de ser", ha manifestat l'alcaldetot asseverant que la realitat de l'escola és un tema prioritari del nou equip de govern i que s'està treballant des de la seva arribada al govern de la mà de lade l'escola.D'altra banda, el batlle juntaire també explicava fa uns dies que s'instal·laran noves tanques peri que s'està treballant per trobar un local proper que pugui acollir les funcions d'unaCal recordar que l'ensenyament als mòduls en aquest centre, que es prorroga des del 2016, continuarà sent inevitable fins a la construcció de la. Un edifici que durant el darrer mandat es va replantejar perquè fos construït enmig del bosc de Volpelleres però que, a l'últim moment, va quedar aturat davant d'un litigi judicial amb el moviment ecologista i que a dia d'avui resta pendent de la resolució de l'aixecament de les mesures cautelars.