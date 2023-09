ERC vol que Sant Cugat denunciï les polítiques «repressives» dels governs de PP i Vox contra el català

Després dels fets del passat mes de juliol on es va fer públic que l'Ajuntament de Borriana (País Valencià) liderat per un govern de PP i Vox va suprimir les subscripcions en català de Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock i Llengua Nacional d'aquests nous executius que s'han configurat arreu dels Països Catalans després de les darreres eleccions autonòmiques i municipals.Així doncs, els republicans consideren que el cas de Borriana "no és un fet aïllat, sinó una prova més d'unaque es pot veure a les Illes Balears, al País Valencià i l'Aragó" contra la llengua pròpia. Entre d'altres, també carreguen contra elsDavant de tot plegat, des d'ERC, a través d'una moció que es presentarà al pròxim ple de setembre, reclamen adherir-se al manifest contra la censura i en favor de la llibertat d'expressió promogut per l'àmbit cultural en clau catalana i estatal.

