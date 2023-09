La casa ocupada i conflictiva del centre de Sant Cugat, desallotjada

Uns'ha desplegat aquest matí de dimarts, 5 de setembre, a l'entrada de la casa ocupada i conflictiva del centre de Sant Cugat amb sortides als carrers Plana de l'Hospital i Indústria. I és que, amb un requeriment del jutge a través de la denúncia interposada per la-propietària de l'immoble-, elsdesprés d'esbotzar la porta acompanyats de la comitiva judicial.Segons han confirmat fonts policials a, en el moment de l'actuació hi haviaa l'interior de l'habitatge. Dues d'aquestes estaven documentades i després de serhan pogut marxar; no obstant això, les altres dues han hagut de ser traslladades a dependències policials per acabar d'identificar-les. L'actuació s'ha desenvolupat amb "". A hores d'ara, la propietat ja s'està encarregant deper evitar cap nova ocupació.En aquest sentit, cal recordar que durant els darrers mesos els inquilins d'aquest edifici han estat en elpels greus problemes de convivència i seguretat que s'han generat en el seu entorn; sobretot entre veïns i comerciants amb diversos episodis d'aldarulls, robatoris i amenaces. "Celebrem el desnonament d’aquest immoble, que provocava greus problemes de convivència i angoixa", ha manifestat l'alcalde. "Resoldre aquesta situació era una qüestió prioritària i hi hem treballat des d’un primer moment amb la propietat i els cossos de seguretat".Per tot plegat, ja abans de l'estiu els Mossos i Policia Local van dissenyar i han estat aplicant un operatiu conjunt amb l'objectiu de desplegar un dispositiu permanent de vigilància que s'ha saldat amb diverses intervencions i detencions durant les últimes setmanes.