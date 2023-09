Tot el que necessites saber per l'inici del curs escolar 23‑24 a Sant Cugat

Imatge de visita de l'equip de govern a les obres de millora dels centres educatius Foto: Aj. de Sant Cugat

Imatge de l'accés a l'escola Pins del Vallès Foto: Aj. de Sant Cugat

Aquest dimecres,, Sant Cugat donarà la benvinguda al. Així doncs, al voltant d'unscomençaran el curs als centres educatius de la ciutat als cicles d’infantil, primària i secundària; una xifra lleugerament inferior a la del curs passat, tot i que les dades encara són provisionals.Entre les principals novetats, destaca laa les escoles públiques que permetrà passar de 22 a 20 alumnes per aula, fet que permetrà destinar més recursos pedagògics a l'alumnat.D'altra banda, a l'educació, s’obrirà una tercera línia a 3r a l’escola Pi d’en Xandri amb l’objectiu d’acollir tot l’alumnat d’aquest curs que demana oferta pública sense augmentar més unes ràtios ja molt altes a tots els centres.Pel que fa a l'educació, es manté el mateix nombre de línies a la ciutat. En tot cas, l'únic canvi és que s’obrirà un nou grup a 1r d’ESO a l’institut Angeleta Ferrer (passa de 4 a 5 grups) mentre que a la vegada es tanca un grup a l’institut Arnau Cadell (passa de 5 a 4 grups).Tanmateix, Sant Cugatamb el nou grau mitjà de Serveis de Restauració."Abans de les vacances d’estiu ja ens vam trobar amb totes les direccions de les escoles per fer una diagnosi d’allà on som i de tot allò que podem fer per millorar els centres educatius", ha exposat l'alcalde Josep Maria Vallès. "Hi ha molts temes, però, sens dubte, una prioritat és l’escola la Mirada: el 21 de juny, tres dies després de ser nomenat alcalde, vaig reunir-me amb la direcció i l’AFA per afrontar no només el projecte de la nova escola sinó l’inici d’aquest curs escolar, és a dir, el ‘mentrestant’", ha relatat tot especificant que es preveu l' enllestida dels nous mòduls endarrerits a mitjans de setembre.D'altra banda, amb l'objectiu de fer més amable i adaptar l’accés de l'Escola Pins del Vallès, l’Ajuntament ha remodelat aquest espai que creua per sota la Ronda Nord i les vies de Renfe. Els treballs, que estan a punt de finalitzar, han consistit en la col·locació d’un nou paviment amb plataforma única, un nou enllumenat i més vegetació (la jardineria i les plantacions es faran aquesta tardor, tan bon punt la climatologia sigui favorable per aquestes feines). Les obres, finançades per l'AMB i el consistori, han costat prop de 475.000 euros.Tanmateix, l'Ajuntament també ha realitzat altres actuacions de millora en altres centres educatius de la ciutat amb tasques de reparació i repintat. També destaca la instal·lació d’un nou espai de joc (rocòdrom) amb sorral al pati de l’escola la Mirada i noves tanques per ampliar el pati d’aquesta escola (unint els mòduls amb el pati que ja hi ha al parc de la Guineu) tot treballant perquè es pugui disposar de cuina pròpia en un local proper.Pel que fa a les obres de millora a l’escola la Floresta que no s’han pogut dur a terme aquest estiu, l’alcalde ha avançat que la previsió és tornar-les a licitar abans d’acabar l’any. La realització d’aquests treballs és incompatible amb el funcionament ordinari de l’escola i, per tant, la previsió és realitzar una primera fase d’obres durant les vacances de Pasqua i una segona fase durant les pròximes vacances d’estiu (2024).