Ferit després de descarrilar‑se la màquina d'obres als túnels de FGC

Els trens de la línia S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) ja no han circulat aquest matí entre el tram de Les Tres Torres i Sarrià després d'haver-seaquesta matinada la. A causa de l'accident, un home ha resultatque ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Clínic.Aquest incident fa que finalment siguin 10 i no 9 els dies que restarà aturat el servei de la línia vallesana dels FGC amb motiu de les. Un tall que s'havia previst que donés el tret de sortida demà dissabte 12 d'agost i que avui ja s'està suplantant amb un servei alternatiu per carretera de busos especials per cobrir el tram afectat.En la resta del recorregut, els trens continuen circulant en el seu horari habitual.

