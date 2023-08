Vins de km. 0

Tomàquet Mandó

La botifarra terregada

La col paperina

El cigró menut i la mongeta del ganxet

L'oli becarut

La palaudina, el dàcar i el cardinal

Les teules de Sant Cugat

Quan es parla de comarques amb un gran, segurament la plana vallesana no acostuma a aparèixer en els podis del Principat. No obstant això, aet recollim un catàleg d'alguns dels productes més singulars de la nostra comarca. I és que, com podràs observar, elno es queda curt a l'hora d'oferir aliments de proximitat i d'alta qualitat.Si d'alguna cosa pot treure pit el territori vallesà és de ser terra de vinya . Així, i abraçant la tradició vinícola del nostre entorn, no et pots perdre les ampolles de raïm 100% autòcton que es produeixen al Parc Agrari de Sabadell, el celler de Vins Morral d'Ullastrell, el restaurant Ca l'Esteve de Castellbisbal i a l'escola de natura de la Masia Muntada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La masia de Can Mandó de Collserola . Aquesta finca, amb gran esforç, és la responsable de la recuperació d'una varietat de tomàquet única al món que fa dècades que havia desaparegut. Un tomàquet que es caracteritza pel seu fruit gran, ple, saborós, de forma esfèrica-aplanada i de pell fina de coloració vermell-ataronjat. Tota una delícia.Una petita joia del món dels embotits. La botifarra terregada era un plat característic de la cuina terrassenca de principis del segle XX però, amb el pas del temps, la seva elaboració -amb menuts de porc, ceba, tomàquet, all, ametlla, vi ranci, sal i pebre negre- gairebé s’havia perdut. Gràcies a cuiners locals, aquest tresor gastronòmic també s'ha pogut recuperar.Originària del Vallès Occidental i de cultiu delicat, la col paperina és una hortalissa de fulles d’un color entre verd i blau, ovalades i amb un nervi central especialment gruixut que ofereix un gust suau i dolç. També anomenada col de Pasqua, és allargada i pot superar els 100 centímetres d’alçada. Això fa que les fulles no estiguin atapeïdes i, per tant, que el producte final sigui de major qualitat. Té una temporada molt curta durant el pic d’hivern, entre els mesos de novembre i gener, fet que impedeix l’existència de nombrosos punts de venda d'aquest producte amb una elevada riquesa de vitamines i minerals.El cigró menut és un llegum molt petitonet que amaga un gust intens sota una textura suau amb una pellofa gairebé imperceptible. D'origen desconegut, aquest es produeix de forma íntegra al Parc Agrari de Sabadell quan es recull a principis de juliol. Pel que fa a hortalisses també cal destacar la mongeta del ganxet que tan sols es produeix a certs indrets del Maresme i del Vallès. De grandària mitjana, la seva pell és lleugerament rugosa i poc perceptible, i presenta un gust suau i cremós, fi i persistent. L'alta qualitat i peculiaritat d'aquesta varietat de mongeta ha fet que sigui reconeguda com a Denominació d'Origen Protegida.La plana vallesana també pot presumir de les seves oliveres centenàries i, de retruc, del seu preuat oli d'oliva verge extra. Aquest és el cas de la varietat "becarut" provinent de la localitat d'Ullastrell que presenta un gust afruitat i dolç tan característic que, amb els anys, ha esdevingut un producte estrella gourmet.El trio terrassenc. La Palaudina és una mini reproducció de la coneguda Torre del Palau de la ciutat feta postre. Creació del Gremi de Pastissers de Terrassa està feta a base d'ous, ametlles, avellanes, sucre, xocolata i aromes de ratafia. Ara bé, pels amants de la xocolata pura s'estila el Dàcar: un petit pastisset de pa de pessic, de forma arrodonida i farcit de trufa coronat per fideus de xocolata i una cirera. I per aquells que són més de Crema, tenen el Cardinal. Un pastís d'origen austríac que a Terrassa és especialment reconegut i apreciat pels seus dos discs de merenga fets de crema i ametlles i farcits de nata i licor de cireres. La tradició marca que es mengi banyat de xocolata desfeta.Com a producte típic de Sant Cugat destaca les teules del Monestir -imitant les teules del centre eclesiàstic- que es poden comprar a la cèntrica i arrelada pastisseria "Gelats i Torrons Joan Pros". Un postre únic, artesà i 100% santcugatenc que s'ofereix en dues úniques modalitats: xocolata o nougatine.