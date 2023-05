Torna la majoria absoluta del PSC a Sabadell dues dècades després

Sabadell 2023 Totes les dades Cens total: 156.546 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 78.796 50,33% Abstencions: 77.750 49,66% Vots nuls: 1.092 1,38% Vots en blanc: 1.184 1,52% Partit Vots % Regidors

L'última vegada que elva obtenir, feia una mica més d'un any que l'euro havia desplaçat la pesseta i passava a ser la moneda a casa nostra. Per aquella èpocava aconseguir-la -la primera i única en els 17 anys que va estar al govern municipal-. Doncs, dues dècades després el socialistes, i, ara, de la mà deAmb el 99% escrutat, el PSC ha obtingut, quatre més que fa quatre anys i la clau per governar en solitari. Per darrere, i a molta distància, ha quedatque de la mà de Gabriel Fernàndez ha sumat tres cadires, quatre menys que el 2019. Els mateixos representants que la, que conserva els mateixos.també ha restat i en quatre anys s'ha deixat un regidor -de tres a dos-. Els, amb Joan Mena que ha recuperat part d'aquest espai de les esquerres, ha tornat amb dos. I haque ha entrat amb dos representants i tanca el futur plenari