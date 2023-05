La participació continua a la baixa a Sabadell i no arriba al 40%

Laa leses manté a la baixa, amb uns registres molt per sota de fa quatre anys,, amb dades fins a les 18 hores, en el segon avançament -del tres que hi ha, l'altre serà a les 20 hores- d'aquests comicis. Ha baixat gairebé 10 punts respecte a 2019.En l'anterior cita amb les urnes la ciutadana pràcticament era de la meitat i ara s'ha, cosa que vol dir que han exercit el seu dret a vot 62.478 persones de les 156.526 que estan cridades anar a votar. Igual que amb els números de les 14 hores, també es, que es va registrar un 41,96%. En canvi, respecte a les eleccions de 2011, la resposta ciutadana és més o menys semblant, un 36,10%.Al migdia elera el que menys participació concentrava ies manté -amb un 31,43%-, amb l'afegit que hi ha uns altres quatre que(a més del 7, el 3, 5 i 6). Els altres superen aquesta xifra, sent l'1 el que més ha arreplegat, el 41,27%.