Així serà el debat decisiu dels principals candidats a l'alcaldia de Sabadell

La posició dels candidats a l'escenari Foto: NacióSabadell

Nova organització

Els representants dels sis partits que prendran part del debat decisiu Foto: Juanma Peláez

Aquest dimecres, 24 de maig, a l'auditori del Casal Pere Quart, arriba elamb els principals candidats a l'alcaldia de Sabadell:(PSC),(ERC),(Junts),(Crida per Sabadell),(Cs) i(Sabadell En Comú Podem). Torna, una iniciativa que organitzen novament, com fa quatre anys , iSabadell, Mola TV,i Ràdio Sabadell i aquesta vegada també s'hi suma TV Sabadell-Vallès.Aquest dilluns, a les instal·lacions de la televisió sabadellenca, s'ha celebrat elper decidir els encarregats d'obrir els(estat de la ciutat, habitatge, mobilitat i pactes), així com elfinal per a cada alcaldable. D'aquesta manera, els dos primers els encetarà lai els dos últims. Per últim, el darrer minut l'obrirà el republicà Gabriel Fernàndez, el seguirà Mena, continuarà Farrés, Valero, Matas i acabarà el debat Garcia.Farrés donarà el tret de sortida i, a partir d'aquí, intervindrà la. El mateix passarà en el bloc dos, mentre que en el tres i quatre serà Valero. Les posicions s'han establert d'acord amb els resultats electorals de 2019 , el criteri que s'ha escollit per distribuir els alcaldables. Laserà la següent:Aquests mitjans de comunicació hanquatre anys després per organitzar l'esdeveniment i fer unaL’esdeveniment es durà a terme a(entrada carrer Lacy), on hi ha aforament per a 234 persones. Arrencarà a les 19 hores i durarà fins a les 20.30 hores.El cap d'informatiu de TV Sabadell-Vallès,, presentarà el debat decisiu i el director d'iSabadell,, i la cap d'informatius de Ràdio Sabadell,, seran els encarregats de moderar-lo.