Acord a tres bandes per instal·lar les consultes externes del Taulí a la caserna de la Guàrdia Civil

Un edifici de més d'un segle

CRONOLOGIA DE LA CASERNA

- 1998: acaba l'ús de la Guàrdia Civil com a propietària

- 2004: impugnació d'Interior per "vendre" (l'Ajuntament) una part de la superfície

- 2006: acord entre el govern municipal i el govern espanyol

- 2007: l'oposició ho porta als tribunals

- 2011: la justícia tomba la denúncia

- 2016: inici

- 2018: ple de febrer aprova el retorn de la propietat a la ciutat

- 2018: Interior

- 2020: el TSJC dona la raó a l'Ajuntament de Sabadell al contenciós d'Interior

- 2021: recurs del Ministeri d'Interior a la decisió judicial

Leses podrien instal·lar a la. Així ho ha anunciat l’alcaldessa de Sabadell, i alcaldable del PSC, Marta Farrés, aquest dijous, en el marc del cicle d’entrevistes de candidats a l’alcaldia del Diari de Sabadell . Una proposta que compta amb el vistiplau, més enllà del consistori, del mateix centre hospitalari i elFarrés ha explicat que, amb la proposta damunt la taula i, de fet, ha recordat que entre els projectes que s’han suggerit al llarg d’aquests anys, molts han estat lligats a l’àmbit de la salut. A més, ha apuntat que traslladar aquest servei “permetriaque deixa al Taulí per tenir més llits”.Una idea que està condicionada al litigi entre el consistori i l’Estat per la titularitat de l’immoble . L’alcaldessa espera que se solucioni, encara que ha reconegut que "la caserna és nostra", però s'ha mostrat esperançada: "Trobarem la manera d'entendre'ns" i ha rematat,, especialment perquè "existeix la voluntat de totes les parts", inclosa la del Ministeri de l'Interior -l'organisme amb el qual està discutint-se la propietat-.En aquest sentit, ha deixat clar que es tracta d'un tema que és . Sigui com sigui, l'alcaldessa ha qualificatla proposta per a la ciutat.L'edifici, que ocupa una zona de, es va construir el 1911 per incrementar la presència d'agents i fins a l'any 1998, l'exalcalde Antoni Farrés el va inscriure al. El 2006, un altre exbatlle, Manuel Bustos, i el llavors ministre Alfredo Pérez Rubalcaba van fer unper rubricar un protocol en què s'establia la cessió de la caserna a l'Estat. A canvi, Sabadell havia d'abonar tres milions d'euros i cedir un espai de 5.000 metres quadrats.