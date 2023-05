"Vibrava moltíssim"

Investigació tècnica

L'aparell estavellat a les vies del tren de l'R4 Foto: Jordi Palazón (Ipanema Films)

L'experiència de l'alumne

L'contra les vies del tren -el 8 maig de 2021- , a l'altura de l', en el tram entre les estacions de Sabadell Sud i Barberà del Vallès, va ser perdel pilot -un jove de 21 anys- en. Així ho apunta l'informe tècnic elaborat per la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil -organisme depenent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana- al qual ha tingut accésEl document conclou que va haver-hi “pèrdua de control” de l’aparell per “undesprés de fallar el motor” i relata el recorregut de l’aeronau abans del sinistre. Va, la primera en paral·lel a la infraestructura i la segona ja per aterrar, amb el permís concedit, però segons recull l’escrit amb la declaració del mateix pilot,i va tornar a prémer gas a fons” quan es trobava a mitja pista. A més, recull que va expressarper l’allargada de la mateixa, 1.050 metres i 30 d’ample en comparació amb els 2.459 de llarg i 45 d’ample de Reus, on estava acostumat a aterrar. Encara que a Sabadell ja ho havia fet anteriorment.L’aparell es va elevar “però sense guanyar altura”, ja que “el motor no va ser capaç de subministrar la” i va fer unamb un angle que va anar corregint “per evitar les vies del tren”. Durant aquesta maniobra “va perdre el control i es” contra el terra, a uns 200 metres de la pista, i detalla que “les vies del tren ni la xarxa elèctrica”.El treball sí reconeix. Per contra, retreu que tot i que viatjava "a una altura i velocitat adequades" per entrar en una, va afrontar l'aterrada "a més altitud" i a unade la que va especificar el pilot en la seva declaració -entre 102 i 111 km/h-. En l'estimació feta es calcula que viatjava a uns 140 km/h, tenint en compte que laEn aquest informe, hi ha recollit que el pilot va explicar quei va contactar amb l'instructor, que volava en una altra avioneta que es trobava per la zona. Li va traslladar quei el tutor en saber, un cop li va consultar, que la pressió de l’oli estava en vermell “per avall” li va ordenar que. És per això que considera “la identificació” que va fer el pilot del problema, perquè “no va comprovar els instruments de motor” fins que li ho van preguntar.La investigació, que ha, tant tècniques com humanes, rebutja(Diamond DA20-A1), propietat de Cesda -el nom comercial de la Fundació Rego que té base a l'aeroport de Reus-, i fins i tot recorda que el mateix dia va dur a terme, segons van declarar els mateixos pilots. Comptava amb una Certificació de Revisió de l’Aeronavegabilitat fins al 13 de març de 2022 i la, de 50 hores, va ser el 15 d’abril de 2021 (quan aleshores acumulava 6.149 hores de vol i 1.235 el motor).En aquesta línia d’indagació també s’assenyala que la càrrega i el centrat de l'aeronau es "trobaven dins els paràmetres establerts pel fabricant" i així ho va contrastar la víctima "en la revisió prevol"; les“eren bones” i descarta que lad’un dels cilindres del motor -on hi ha l’origen de la fallada- vingués d’un lot defectuós, com tampoc van influir les condicions meteorològiques.El pilot, que era, va resultar, tal com precisa l'anàlisi. Cursava eli reunia 84:55 hores de vol, de les quals 60:20 les havia fet amb l'aparell accidentat. Mentre que l'experiència sense instructor era de 35:45 hores. Així mateix, se subratlla queque haguessin influït en el sinistre.L'avioneta va sortir de l'aeroport de Reus amb la previsió de fer un, que tenia com a destí els voltants de Mataró i després tornar a la capital del Baix Camp. L'informe recalca quei "té un caràcter tècnic i es fa amb la finalitat de prevenir futurs accidents". És per això que s'ha elaborat amb, entre d'altres, l'opinió de testimonis, experts, la transcripció de comunicacions entre el pilot i la torre de comunicacions, el sistema de seguiment d'avions Webtrak i el vídeo d'una aeronau que esperava per enlairar-se de l'aeroport de Sabadell.