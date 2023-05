Foc creuat entre els candidats a l'alcaldia de Sabadell amb (certa) entesa en habitatge

El GPS de Matas

Pactes

Ela l’alcaldia de Sabadell (Marta Farrés (PSC), Gabriel Fernàndez (ERC), Lluís Matas (Junts per Sabadell), Nani Valero (Crida per Sabadell), Joan Garcia (Cs) i Joan Mena (Sabadell En Comú Podem)), organitzat per Sabadell Centre d’Entitats aquest dimecres al Casal Pere Quart -amb més de 150 assistents-, ha estat unentre les sis formacions, amben matèria d'habitatge, tot i que fentper lai el, que s’ha quedat sola reivindicant-lo.La socialista hasobre els dos projectes i quant a la piscina d’onades ha afirmat que “si no ha d’acabar sent que no ho sigui, però”. I ha llançat el missatge: “. I hem de decidir si l’assumim”. I és que la xarxa ferroviària ha unitat republicans, cupaires i comuns davant socialistes, Junts i Cs que han defensat el tram del Quart Cinturó. “La contaminació no la podem ficar sota la catifa i que vagi als veïns del nord”, ha justificat Mena, mentre que Garcia l’ha demanat, "és irrenunciable", però també “una Ronda Sud de trens” per enllaçar l'estació de Sabadell Sud amb Santa Perpètua de Mogoda “per” el pas de vehicles pel carrer Calders -al barri de Gràcia-.l'han distingit, a grans trets, comque afronta la ciutat. Però amb matisos i cadascú n’ha fet la seva derivada. Farrés ha dit que “és un repte col·lectiu” i “un dels grans elements d’exclusió”. Ha estès la mà a comuns i Cs, amb qui ha considerat es pot entendre. Han coincidit en responsabilitzar de la manca d’inversió de la Generalitat, mentre que Fernàndez ha posat un horitzó llunyà:, via pel tanteig i retracte, construcció, relació público-privada (amb control sempre municipal).Valero ha assenyalat queapuntant a la possibilitat de la masoveria i “recuperar” el“que està fet i té projectats més de 500 immobles”. Matas ha afegit un ingredient, i possible solució: el“Cada sabadellenc pagai no tornen i això es tradueix en 1.400 pisos en un mandat. I això els passa als independentistes i aquells que no ho són”.Ha avisat que, però Mena ha disparat contra Matas davant l’acusació “que” per la localitat.li ha retret el diputat i que la seva feina al consistori “és haver col·locat dos assessors i això també és una manera de fer política”. I ha rematat, “prefereixo el”.Elshan anat d'un cantó a l'altre, amb, retrets amb més o menys enginy, acompanyats de propostes com l'inici de la, ha presumit l'alcaldable de Junts, cosa que ha estat motiu de reprovació, especialment d'ERC, Cs i comuns. Fernàndez també ha tirat del seu pas pel govern municipal (entre 2015-2019) per treure pit de l'impuls de la reforma del Taulí i el rescat de Vimusa -l'empresa municipal d'habitatge-, entre d'altres.Els acords d'un futur equip municipal ha evidenciat les distàncies d'uns i altres. La socialista ha recalcat, "amb, m'hi trobarà" i ha bromejat, "fins i tot, amb". Però Fernàndez l'ha frenat i ha condicionat pactes amb forces que "defensin valors republicans", descartant "partits que tenen casos de corrupció" i els que apostin "pel. No els demano que siguin independentistes", ha esclarit. "Tantes condicions, ha quedat estretet", ha comentat en to d'humor Garcia, que ha reconegut estar "còmode parlant de política" per a la ciutat.ha estat l'argument de Valero i ha lamentat, descartant així l'entesa amb PSC. Mentre que Matas ha advocat "pel si" i consensos amb iniciatives que. Mena, en la seva línia d'atac al juntaire, li ha criticat que "es pensa quei nosaltres posem per davant els interessos de la ciutadania" i "sobretotel que acordem. Alguns els ha fet vergonya i han entrat al. I només queden 11 dies perquè se citin a les urnes.