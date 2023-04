Els Mossos de l'àrea de Sabadell refermen el seu compromís «per seguir actuant amb l'excel·lència»

El cap de l'ABP de Sabadell durant el seu parlament Foto: Juanma Peláez

El lliurament a un dels agents distingits Foto: Juanma Peláez

"Del vostre èxit depèn que tinguem ciutats més segures i justes"

La foto de família amb tots els guardonats Foto: Juanma Peláez

Laha celebrat aquest dijous el Dia de les Esquadres i, en el marc d'aquesta cita, el seu cap,, ha refermat el compromís del cos "per seguir exercint amb l'excel·lència". L'esdeveniment ha tingut lloc a Fira Sabadell, on s'han fet unaa efectius de la policia catalana.Unes distincions per, detencions amb ingressos a presó,, intercedir en una agressió sexual, desarticular grups criminals i salvar la vida de persones posant en risc la seva pròpia vida, entre d'altres. Cervelló ha ressaltat elscom "la voluntat de servei, la proximitat, l'exemplaritat, la responsabilitat, el coratge i el reconeixement". I que ens han "ajudat a seguir enfortint-nos", ha expressat. Una fortalesa, ha continuat, per fer front a "després dels mesos més durs de la Covid-19.En aquesta línia, ha apuntat cap els, "especialment per Internet", ha matisat, així com la violència de gènere i delictes vinculats amb el tràfic i cultiu de marihuana. Tot i així, el responsable de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sabadell ha dit queCervelló ha admès que, en referència a recursos humans i materials, però ha assenyalat que l'augment d'efectius previst, la jubilació anticipada i la "reestructuració" suposa una millora. Al cap i a la fi, ha conclòs, "pera la ciutadania i institucions".El Dia de les Esquadres ha comptat amb la presència, entre d'altres, de l'alcaldessa de Sabadell,, que ha destacat que "del vostre èxit depèn que tinguem". En aquest sentit, ha recordat que la feina dels cossos de seguretat està aprovat "per més del 90%" de la població.