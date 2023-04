La Plataforma per la Llengua denuncia una discriminació del català als jutjats de Sabadell

"No és una qüestió lingüística"

Laha fet una denúncia pública d'un suposat cas deals. Ho ha fet a través de compartir un àudio, enregistrat per un dels afectats, en què s’aprecia com un jutge es nega a facilitar una notificació en català i que aquesta ha de ser en castellà.L'organització ha precisat que els fets es van produir el passat 29 de març, quan l'afectat va acompanyar la seva filla,, a dependències judicials enper fer una roda de reconeixement d'un judici. Va demanar uni el jutge “li va dir, de males maneres, que”. Va reiterar vàries vegades que “no era part” en el procés i, per tant, no podia exigir l’idioma.Davant la pregunta del progenitor de la negativa a rebre l'escrit en català:. I entre el creuament de retrets el pare sostenia que “tenia” i tot plegat, va acabar amb “no discutim més”, va etzibar el magistrat.L’entitat ha assegurat que la negativa del jutge, que contempla que les relacions amb l’administració de Justícia, Fiscalia, notariat i registres públics tenen dret a rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua sol·licitada, cosa que “els justificants ho són”. A més, ha apuntat que l’Estatut “no ho limita pas al fet de ser part en el judici”. Per tot plegat, farana la Unitat d’Atenció Ciutadana (UAC) del Consell General del Poder Judicial.Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han assegurat que no es tracta, ja que "cap testimoni no té accés a la documentació d'una causa". I és així, han continuat, perquè "per la seva naturalesa". En canvi, sí les que estan "personades amb advocats i procurador".