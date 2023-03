Més de 70 milions d'inversió al Taulí per incrementar l'activitat quirúrgica i reduir les llistes d'espera

Consultes externes

Lafeta pel Departament de el 2022 i 2023 s'ha traduït en uni en un 37% de les proves diagnòstiques, a la vegada, que ha. En aquest període s'han destinatEnguany, hi ha reservats 47,3 milions d'euros -45 són del Servei Català de Salut i 2,3 de l'Ajuntament de Sabadell- per a la reforma de la Unitat de Cures Intensives (UCI) a la primera planta de l'edifici Frontal Gran Via i a la segona, la. L'hospital passarà a tenir-ne 14, un dels quals el flamant de cirurgia ambulatòria A l'edifici Taulí del complex sanitari hi ha previst fer-hique entrarà en funcionament el mes de novembre i una, amb 30 llits nous, disponibles a finals d'any, i el mes de maig s'obriran les novesde pediatria aA tot això, cal afegir la inauguració de l'edifici Ripoll l'any passat que es va endur 15,5 milions d'euros dels. “El Taulí necessitava més dimensió, la comença a tenir i necessitem que millori”, ha expressat el conseller de Salut,, que aquest divendres ha visitat les instal·lacions acompanyat de l'alcaldessa de Sabadell,Farrés ha explicat que s'està treballant amb Salut peral costat de l'hospital perquè s'hi pugui fer un. “És necessari. És un tema que començarem a estudiar perquè, com que fa falta, segur que l’haurem de fer”, ha dit el conseller. Farrés ha afegit que aquesta qüestió es troba a les beceroles i “estic segura que, com sempre, quan es treballa des de les ganes, la complicitat i reconeixent la necessitat, ens n'acabarem sortint”.