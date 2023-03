Les proves descarten que les mostres al cos d'Helena Jubany siguin de Santi Laiglesia

El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que porta la investigació de, ha informat que lesel nou sospitósdel cas. Segons l’examen dut a terme per l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forensesamb les mostres genètiques de Laiglesia al cos de Jubany.En l'auto, però, s’ha indicat quede la comparativa amb, tal com es va practicar a l'únic investigat que hi havia a la causa fins ara, Xavier Jiménez . Precisament, aquesta mateixa analítica tampoc va trobar relació amb Jiménez . Tot i així, cal recordar, que en aquesta mateixa exploració, l'informe de l'institut va establir queque no eren de Jubany.Aquestes primeres conclusions es van donar conèixer a l'instructori van arribar una mica més d'un mes després que el magistrat ordenés practicar aquestes noves diligències. A més que s'investigués a Laiglesia, el primer sospitós quan la jove va aparèixer morta elUn ngràcies a que la policia científica va trobar , el mes de juliol de l'any passat,que es conservava de Jubany. Un fet que vade la jove -acusació particular- i que venia justificat per lesen l'actualitat en comparació amb 20 anys enrere.