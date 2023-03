Montcada i Reixac recorrerà la nova autorització ambiental concedida a la cimentera

L'ha anunciat que presentarà unal Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la nova autorització ambiental que el Departament d'Acció Climàtica , Alimentació i Agenda Rural va atorgar fa unes setmanes a la-l'antiga Lafarge-.En un comunicat, l'alcaldessa del municipi, Laura Campos, ha advertit que "tindrà recorregut jurídicament ja que l’autorització s'ha concedit ambi els serveis jurídics han trobat”. Per això, ha expressat el seu optimisme per l'èxit de la nova via judicial.El consistori ha recordat que en les, dels anys 2008, 2013 i 2017, van serpel TSJC i pel Tribunal Suprem. A més, ha afegit que els jutges van donar la raó a l'administració local i "en no disposar d'una llicència ambiental vigent, l'empresa va recórrer a la justícia per evitar el tancament".D'altra banda, l'Ajuntament ha informat que encara s'està a l'espera que el TSJC resolgui l'últim recurs de cassació obert . I ha precisat que en el propers dies "farà noves accions" relacionades amb l'activitat de la fàbrica.