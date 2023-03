La vaga de lletrats provoca l'acumulació d'entre 5.000 i 6.000 demandes als jutjats de Sabadell

Hores extres com a solució

La, els que eren els antics secretaris judicials, va posar punt i final aquest dimarts, després de-va començar el 24 de gener-. Una inactivitat que a Sabadell s'ha traduït amb l'acumulació, segons els càlculs del vicedegà i responsable de relacions amb l'administració de Justícia de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell (ICASBD),, ha valorat, perquè "s'acumulaven i no es repartien" els requeriments pels diferents jutjats. En aquest sentit, ha apuntat que els òrgans més afectats han estat els, també ha assenyalat que s'han frenat "molts", cosa que suposarà "l'endarreriment de mesos". En canvi, "els penals han estat funcionant" en línies generals, així com els de violència de domèstica, "perquè hi havia uns bons serveis mínims i no s'ha notat".Farnés ha remarcat que les dependències sabadellenquesperquèi amb aquesta vaga. Ha insistit en l'alta incidència i ha subratllat que l'aturada de LAJ ha estat secundada, de mitjana,-a la ciutat hi ha més d'un centenar de treballadors-.A l'àmbit català, tal com ha detallat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a partir de la informació facilitada per part de les oficines judicials, l'aturada s'ha traduït amb laactuacions judicials.El vicedegà de l'ICASBD ha proposat com a solució que "per posar" que el Departament de Justícia insti feral personal i que sigui amb certa. Farnés ha advertit que es corre el risc que la situació "d'encallament" d'aquests dos mesos, "per tornar a la situació anterior" que, tal com ha recordat, "ja tenia dilacions dels processos".Ha descartat que s'habiliti el mes d'agost, tal com va passar amb la reactivació de la maquinària judicial per l'aprovació de l'estat d'alarma -el març de 2020-, perquè "ja es va demostrar que". "S'escurçaven terminis, sí, però no se'ls quedava ningú, ja que els funcionaris feien vacances".Laha aprovat aquest dimecres un acord en què assenyala els poders públics implicats s'adoptin un completque tendeixin a pal·liar les greus disfuncions generades. A més, ha sol·licitat als presidents del Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i els tribunals superiors de justícia que informin de lesde cara a la regularització de la situació.