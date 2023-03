Denuncien un conductor per anar begut i circular a 119 km/h per la plaça d'Espanya de Sabadell

Lava denunciar, divendres a la nit, a les 23.15 hores, uncom a presumpte autor decontra la seguretat vial. Un, per anar, i l'altre, per circular a, on la velocitat estàEls agents van aturar el vehicle i van sancionar l'home que conduïa, de, per superar en 60 km/h la velocitat permesa en vies urbanes. A més, van sotmetre el conductor a uni el resultat va ser de-la taxa màxima permesa és de 0,25-. Així, cal sumar una altra denúncia per conduir sota elsÉs lad'aquestes característiques en una setmana a la ciutat, el dissabte, 11 de març, van enxampar. La diferència entre el dos casos és que el vehicle, en aquest últim cas, anava per una àrea que