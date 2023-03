Us presento a dues de les persones que s'incorporaran a la candidatura per a les eleccions municipals del #28M Professionals amb experiència i compromesos en la defensa dels serveis públics de qualitat. Estic molt contenta que hagin decidit sumar-se al nostre projecte. #Sabadell pic.twitter.com/SBUoYxBcUD — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) March 17, 2023

‼️ Nuestro alcaldable, @joansabadell, tiene un anuncio importante que daros desde el parque de #CanGambús ‼️



📢 ¡Seguimos sumando activos al proyecto municipal de @cssabadell con el objetivo de mejorar #Sabadell!



📽️ ¡CONOCE A QUIÉNES TRABAJARÁN #PorLosTuyos! ⬇️ pic.twitter.com/YAYM77pq5v — Ciutadans Sabadell (@cssabadell) March 17, 2023

Elses van preparant per a lesdel mes de maig. Les formacions amb representació alhan començat a. Això és el que han fetque han anunciat nous integrants per afrontar la cita amb les urnes.Els socialistes, de la mà de la seva candidata, i alcaldessa de la ciutat,, ha explicat que se sumen al projecte . Ella, de Torreguitart, però veïna de Ca n'Oriac, és. Ell, de Can Rull, és, però també ha exercit la docència, entre altres centres, a la Universitat de Barcelona (UB).Farrés ha justificat el seu fixatge per ser “dos professionals amb experiència i molt compromesos en la”. Ha destacat especialment que ambdós siguin del sistema públic d’ensenyament i la salut.Els taronja, per la seva part, han confirmat que elsamb cadira al ple repetiran al costat de l'alcaldable del partit,. Així,seguiran a la llista perper “l’experiència acumulada” en els darrers mandats.Fernández, afiliat als taronja des de 2006, va formar partque va aconseguir representació a la sala de plens. García va afiliar-se al 2012 i només quatre anys després, per la renúncia del que ara encapçala per ser alcalde, ja que va marxar al Parlament. Fa unes setmanes va tornar al plenari, aquest cop per, que poc després va passar-se al PSC amb Farrés . I Casado, regidora des de 2019 -era la número 2- El candidat de Cs ha recalcat que “la necessitat de seguir representant aquest” i espera estar un altre mandat, el tercer, cosa que demostrariai “posaria en valor la tasca feta fins al moment”.