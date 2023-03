Figures de l'aparador musical

Laarrencarà a partir de dilluns, 20 de març, coincidint amb l'estrena de la primavera. Unaque tindrà una de les línies d'arribada. Serà dijous, dia 23, en la, que arrencarà a Llívia. Es tracta del recorregut més llarg de la prova, amb 188,2 quilòmetres Els ciclistes entraran a la capital vallesana, per la carretera de Prats del Lluçanès. Arribaran fins a la plaça de La Creu Alta i des d'aquí fins a la. Cobriran el tram fins a la plaça Catalunya, on enfilaran l'avinguda Francesc Macià. Acabarà l'etapa a l'Eix Macià Segons els càlculs de l'organització és que el pilot entri aproximadament a la ciutati que acabi sobre un quart de sis de la tarda, cosa que provocarà afectacions al trànsit entre les 16 i 18 hores. Arribarà procedent de Castellar, però entrarà a laEl perfil de l'etapa, tot i comptar amb, i elsi deal llarg dels 188 quilòmetres, s'espera que se la disputin els més ràpids o també hi ha la possibilitat que es produeixi una escapada i arribi un grup més reduït.La prova comptarà amb, ja han confirmat el seu concurs, entre d'altres,, vencedor de l'última edició de la Vuelta i l'actual campió del món de ciclisme en ruta;, triple campió de la ronda espanyola i campió olímpic de contrarrellotge a Tokio, entre d'altres;, guanyador del Tour de França 2019 i Giro d'Itàlia 2021, i, vencedor del Tour de 2018, a més des metalls en jocs olímpics en persecució per equips amb Regne Unit.L'última vegada que la Volta vai el president del certamen,, ha previst "una arribada especialment bonica que ens pot oferir moltes emocions”.