La segona temporada del talent show de TV3ja té els 16 participants. Lesque es van conèixer la setmana passada i, entre les noves veus, hi ha un, de 23 anys. Se suma a l'altra sabadellenca, que va passar el primer tall, Natàlia Revilla , de 19.El concurs de González és d'aquells que fa bona la dita, perquè és laaquest càsting. De fet, va arribar a la final, però. I en la presentació davant el jurat va explicar el perquè del retorn: "El que fan més forts, de vegades, són els nos". Un argument que li va donar el ballarí i coreògraf del programa, Albert Sala.Així mateix, va confessar haver patiti que "va haver de". I per aquest fet es va sentir discriminat per no tenir títols acadèmics i ha posat de relleu "demanar ajuda, perquè, de vegades, un sol no pot". En total hi haa Eufòria, a més dels dos sabadellencs: Carla Miralda, de Terrassa, i la Jim, de Granollers.Els 16 elegits han sortit d'una final d'una, i aquests han sortit delque s'han presentat. L'espai televisiui aquest dia serà la seva cita setmanal amb l'audiència i els seguidors dels artistes.